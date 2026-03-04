Bitcoin spot ETF girişlerinin etkisiyle 72 bin dolara yaklaştı - Son Dakika
Bitcoin spot ETF girişlerinin etkisiyle 72 bin dolara yaklaştı

Bitcoin spot ETF girişlerinin etkisiyle 72 bin dolara yaklaştı
04.03.2026 14:39
Ortadoğu'daki jeopolitik risklere ve faiz indirimi beklentilerindeki ertelemelere rağmen Bitcoin, spot ETF'lere yönelik güçlü girişlerin desteğiyle yeniden 70 bin doların üzerine çıktı ve son 24 saatte yüzde 7 değer kazandı.

Kripto para piyasaları, Ortadoğu'da artan jeopolitik gerilimlere ve yakın vadeli faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasına rağmen güçlü bir toparlanma gösterdi. Bitcoin, Çarşamba günü yeniden 70 bin dolar seviyelerinin üzerine çıkarak piyasadaki yükselişe öncülük etti. Son 24 saatte yüzde 7'den fazla değer kazanan lider kripto para birimine, geniş piyasa eğilimiyle birlikte Ethereum da eşlik etti.

Bu ivmelenme, ABD'de listelenen spot Bitcoin ETF'lerine yönelik artan taleple eş zamanlı gerçekleşti. Veriler, spot Bitcoin ETF'lerinin 2 Mart'taki yaklaşık 458 milyon dolarlık girişin ardından 3 Mart'ta da 225 milyon dolarlık net giriş kaydettiğini gösteriyor. Ethereum ETF'lerinde ise daha dalgalı bir seyir izlendi ve 2 Mart'taki 38,7 milyon dolarlık giriş, ertesi gün yerini 10,9 milyon dolarlık çıkışa bıraktı.

TÜREV PİYASALARINDA VE KURUMSAL FONLARDA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

Piyasadaki bu toparlanmanın sadece spot alımlarla sınırlı kalmadığı, türev piyasalarındaki verilerle de desteklendiği görülüyor. Analizler, sürekli vadeli işlem açık pozisyonlarında önemli bir artış yaşandığını ve Bitcoin'in 69.400 dolar seviyesini test etmesiyle kaldıracın genişlediğini belirtiyor. Ayrıca, dijital varlık yatırım ürünlerine yönelik haftalık net girişlerin 1 milyar dolara ulaşarak beş haftalık çıkış serisini sonlandırması, yatırımcıların makroekonomik belirsizliklere rağmen pazara geri dönüş yolları aradığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, ETF girişlerinin doğrudan anlık spot alımlar anlamına gelmeyebileceği konusunda uyarıda bulunarak kurumsal ürünlerin zamanlama farkları yaratabileceğine dikkat çekiyor. Analistler, jeopolitik gelişmelerin, özellikle enerji arzı kısıtlamalarının derinleşmesi durumunda piyasalardaki oynaklık için belirleyici bir faktör olmaya devam edeceğini vurguluyor. Mevcut durumda işlemlerine devam eden Bitcoin 71.400 dolar seviyelerinde fiyatlanırken, Ethereum ise 2.050 doların üzerinde alıcı buluyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin spot ETF girişlerinin etkisiyle 72 bin dolara yaklaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bitcoin spot ETF girişlerinin etkisiyle 72 bin dolara yaklaştı - Son Dakika
