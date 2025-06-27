Bitcoin Treasury Corporation Toronto borsasında listelendi - Son Dakika
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Bitcoin Treasury Corporation Toronto borsasında listelendi

Bitcoin Treasury Corporation Toronto borsasında listelendi
27.06.2025 20:33
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Kanada merkezli Bitcoin Treasury Corporation 92 milyon dolarlık kaynak yaratma sonrası 292,8 Bitcoin satın aldı. Kripto şirketi pazartesi günü TSX Venture Exchange'de BTCT sembolüyle ticarete başlayacak. Bu hamle, şirketin müşterilerine likidite çözümleri sunma stratejisinin ilk adımını oluşturuyor. Piyasada uzun vadeli yatırımcılar da rekor seviyede Bitcoin biriktiriyor.

Bitcoin Treasury Corporation'ın son girişimi, kurumsal Bitcoin sahipliği trendinin güçlenen bir kanıtını sunuyor. Şirket, 31,5 milyon dolar değerindeki Bitcoin alımını müşterilerine likidite çözümleri sunmak amacıyla gerçekleştirdi. 426.650 hissenin 10 Kanada doları fiyatla ihraç edildiği işlem, şirketin borsa geçmişinde önemli bir dönüm noktası olarak yorumlanıyor.

Bitcoin Borç Verme Şirketinden Büyük Yatırım Hamlesi

Bitcoin Treasury Corporation (BTCT), Toronto Menkul Kıymetler Borsası (TSX) Venture Exchange'de resmi olarak ticareti devam ettirecek. Kuruluş pazartesi gününden itibaren "BTCT" sembolü altında borsada serbestçe işlem göreceğini duyurdu.

Ticaretin yeniden başlaması, brüt gelir olarak 125 milyon Kanada doları toplayan aracılı bir arz işlemini takip ediyor. BTCT, her biri 10 Kanada doları olmak üzere 426.650 hisse ihraç etti ve finansman eşzamanlı bir sermaye artırımıyla desteklendi.

Sermaye artırımından elde edilen gelirlerin bir kısmı Bitcoin satın almak için kullanıldı. Şirkete göre toplam yaklaşık 31,5 milyon dolar maliyetle 292,8 Bitcoin (BTC) satın aldı. Bu, şirketin Bitcoin biriktirme ve kurumsal borç verme stratejisini başlattıktan sonraki ilk büyük BTC alımını işaret ediyor.

Bitcoin piyasasında uzun vadeli sahipler arasında daha geniş bir biriktirme trendi de devam ediyor. CryptoQuant'tan alınan verilere göre en az altı ay boyunca Bitcoin'i satmadan elinde tutan varlıklar, yeni fiyat zirvelerini görmelerine rağmen varlık üzerinde ikiye katladılar.

Analitik şirketi, arzın 800.000 Bitcoin artarak uzun vadeli Bitcoin sahipleri için yeni bir 30 günlük rekor oluşturduğunu söyledi. CryptoQuant katkıcısı Darkfost, gelişmenin uzun vadeli sahiplerden herhangi bir ticaret stratejisine dahil edilebilecek "anahtar bir sinyal" getirdiğini belirtti.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin Treasury Corporation Toronto borsasında listelendi - Son Dakika

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