Bitcoin ve Ethereum fonları ters yönlere gitti - Son Dakika
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Bitcoin ve Ethereum fonları ters yönlere gitti

Bitcoin ve Ethereum fonları ters yönlere gitti
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ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) geçen hafta 462,7 milyon dolar çıkarken spot Ethereum ETF'lerine 196,9 milyon dolar girdi. Bitcoin fonlarında dört seans süren satış serisi oluştu. Ethereum tarafındaki haftalık artıyı ise cuma günkü güçlü giriş sağladı.

Farside Investors verilerine göre Bitcoin ETF'leri salıdan cumaya kadar bütün işlem günlerini net çıkışla kapattı. Bu sonuç, fonların 2026'daki en güçlü üç haftalık giriş döneminin ardından yön değiştirdiğini gösterdi.

Haftanın ilk iki seansında 166,8 milyon dolara ulaşan çıkış, perşembe günü hızlandı. Fonlardan o gün 282,7 milyon dolar çekildi ve temmuzdan bu yana en yüksek günlük çıkış kaydedildi. Cuma günü tutar 13,2 milyon dolara gerilese de satış serisi dördüncü seansa uzadı.

ARKB'DEN BİR HAFTADA 234,2 MİLYON DOLAR ÇIKTI

Haftalık çıkışa 234,2 milyon dolarla ARK 21Shares'in ARKB fonu öncülük etti. Grayscale'in GBTC fonundan 129,1 milyon dolar, BlackRock'ın IBIT fonundan 52,5 milyon dolar ve Fidelity'nin FBTC fonundan 50,7 milyon dolar çıktı.

Buna karşın Bitcoin ETF'lerinin eylül bilançosu pozitif kaldı. Fonlar cuma gününe kadar ay genelinde yaklaşık 307,3 milyon dolar net giriş korudu.

ETHEREUM FONLARINI CUMA GÜNKÜ GİRİŞ TAŞIDI

Spot Ethereum ETF'leri aynı dört seanslık dönemi 196,9 milyon dolar net girişle tamamladı. Fonlar salı günü 24,3 milyon dolar çıkış, çarşamba günü 34,7 milyon dolar giriş ve perşembe günü 29,9 milyon dolar çıkış kaydetti.

Haftalık tablo cuma günü değişti. Ethereum fonlarına tek seansta 216,4 milyon dolar girdi. BlackRock'ın ETHA fonu 148,8 milyon dolarla günün en büyük girişini alırken 21Shares'in Ethereum fonu 29,1 milyon dolar çekti.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin ve Ethereum fonları ters yönlere gitti - Son Dakika

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