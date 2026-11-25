Lider kripto para Bitcoin'de (BTC) gerçekleşen zararın son bir yılda piyasaya giren sermayeye oranı, Kasım 2022'deki FTX çöküşünden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Oran bir haftada neredeyse iki katına çıktı.

Gerçekleşen zarar, coinlerin son el değiştirdiği fiyatın altında satılmasıyla yazılan kayıpları gösteriyor. Gösterge bu seviyeyi en son FTX çökerken görmüştü ve Bitcoin o sırada 16 bin doların altında işlem görüyordu. Son tablo, mevcut ayı piyasasındaki ilk büyük teslimiyet dalgası olarak değerlendiriliyor.

UZUN VADELİ YATIRIMCI 7 AYDIR ZARARINA SATIYOR

Coinlerini yaklaşık beş ay ya da daha uzun süredir tutan uzun vadeli yatırımcılar, nisan ortasından kasım ortasına kadar gerçekleşen zararın büyük bölümünü üstlendi. Son düşüşte yeni alıcılar da zararına satınca bu yatırımcıların payı yarıya geriledi.

Bitcoin pazartesi Nvidia'nın Jensen Huang'ı yeniden CEO yapmasıyla yarım saatte yüzde 5 yükseldi ama altı saat dolmadan başladığı yere döndü. Nasdaq 100 ise aynı sürede kazancının yaklaşık dörtte üçünü korudu.

Bitcoin'in Nasdaq 100 ile korelasyonu da Eylül 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Son 60 işlem gününde Bitcoin, endeksin yükseldiği günlerde daha az kazanırken düştüğü günlerde daha çok kaybetti.

KRİTİK EŞİK 58 BİN 500 DOLAR

Haftalık zincir üstü analize göre ilk eşik olarak 58 bin 500 dolarlık haziran kapanış dibi izleniyor. Bunun altındaki bir kapanış, fiyatın 53 bin 200 dolarlık gerçekleşmiş fiyata inmesinin yolunu açabilir.

Gerçekleşmiş fiyat, dolaşımdaki bütün coinlerin en son el değiştirdiği ortalama fiyatı gösteriyor. Bitcoin önceki üç büyük düşüş döneminin hepsinde bu seviyenin altında kapanış yaptı.

Geçmiş diplerdeki iskontolar bugüne uygulandığında 2022 dibi yaklaşık 41 bin dolara karşılık geliyor. 2018 dibi ise yaklaşık 37 bin dolara denk geliyor.

Öte yandan fiyat ile gerçekleşmiş fiyat arasındaki uzun pozisyonların yaklaşık yüzde 90'ı kapandı ve zorunlu satış riski azaldı. Opsiyon piyasasında yedi günlük ortalamada her alım opsiyonuna karşılık 1,7 satım opsiyonu el değiştirdi. Bu, Haziran 2022'den bu yana en yüksek oran oldu.

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden son 20 işlem gününde net 4,3 milyar dolar çıktı. ETF'lere yeniden giriş başlaması, yaz diplerinin tuttuğunu gösteren ilk işaret olabilir. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,4 değer kaybeden Bitcoin 58 bin 900 dolardan işlem görüyor.