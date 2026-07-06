Bitcoin yeni bir yükseliş için hazır mı? - Son Dakika
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Bitcoin yeni bir yükseliş için hazır mı?

Bitcoin yeni bir yükseliş için hazır mı?
06.07.2026 09:47
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Bitcoin, son dip seviyelerinin altındaki likiditeyi süpürdükten sonra dikkat çekici bir toparlanma yaşadı. Lider kripto para birimi kritik bir direnç kümesine yaklaşıyor. Kısa vadede ivme güçlense de teknik görünüm, Bitcoin tepedeki büyük dirençleri geri almadıkça zayıf kalmayı sürdürüyor.

Günlük grafikte Bitcoin, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının altında işlem görmeyi sürdürüyor. Her iki ortalama da aşağı eğimli seyrederek dinamik direnç oluşturuyor. Fiyat, haziranda 72-74 bin dolar destek bölgesini kaybettikten sonra yapısal olarak zayıfladı ve bu bölge şimdi önemli bir arz alanına dönüştü.

Yine de son fiyat hareketi daha yapıcı bir görünüm kazanıyor. Bitcoin 58-61 bin dolar destek bölgesini savundu ve alçalan yapının alt sınırından sert bir sıçrama yaptı.

GÜNLÜK RSI BİTCOİN'DE POZİTİF UYUMSUZLUK GÖSTERDİ

Daha önemlisi, Bitcoin'in günlük RSI göstergesi pozitif bir uyumsuzluk oluşturdu. Fiyat haziran dibine yakın benzer ya da daha düşük dipler yaparken ivme daha yüksek dipler kaydetti. Bu uyumsuzluk genellikle tükeniş aşamalarında ortaya çıkıyor ve düşüş trendine rağmen satış baskısının zayıfladığına işaret ediyor.

Kısa vadeli asıl engel, büyük bir direnç bölgesinin alçalan üst trend çizgisiyle kesiştiği 65-67 bin dolar civarında bulunuyor. Bu bölgenin yukarı yönlü kırılması, 72-74 bin dolardaki eski kırılma bölgesine doğru daha geniş bir toparlanmayı tetikleyebilir. Tersine, mevcut direnç kümesinden gelecek bir ret, zayıf yapıyı pekiştirip fiyatın yeniden 60 bin dolar desteğine inme ihtimalini artırır.

Bitcoin 58 bin dolar alt sınırdan yükselerek 63-64 bin dolar bölgesine denk gelen üst trend çizgisine doğru istikrarlı biçimde ilerledi. Toparlanma, 60-61 bin dolar destek bölgesini yeniden ele geçirerek burayı kısa vadeli bir talep alanına çevirdi. Fiyat şimdi takozun üst sınırını test ederken 64 bin ile 66 bin 500 dolar arasındaki arz bölgesinin alt kenarına yaklaşıyor.

Alçalan trend çizgisinin yukarı kırılması, yükseliş ivmesini hızlandırıp 65-67 bin dolar civarındaki daha yüksek direnç bölgesine giden yolu açabilir. Böyle bir hareket, haftalarca süren alçalan zirvelerin ardından piyasa yapısında kısa vadeli bir değişimi de teyit eder. Kırılma başarısız olursa Bitcoin, yeni bir yükseliş denemesi öncesinde takozun içinde sıkışmayı sürdürebilir. 60-61 bin dolar bölgesi en önemli yakın vadeli destek olmayı sürdürürken bu seviyenin altına inilmesi son toparlanmayı riske atar.

BALİNALAR 60-63 BİN DOLARDA AKTİF KALDI

Ortalama Spot Emir Büyüklüğü metriği, büyük katılımcıların davranışına ışık tutuyor. Son veriler, Bitcoin yerel diplere yakın işlem görmesine rağmen balina ölçeğindeki işlemlerin piyasada baskın olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Fiyat 60-63 bin dolar bölgesinde dolaşırken büyük emirlerin aktif kaldığı, bunun da kurumsal ve yüksek varlıklı yatırımcıların piyasadan çekilmek yerine sahada kaldığına işaret ettiği belirtiliyor.

Bu tablo, günlük grafikteki pozitif RSI uyumsuzluğu ve Bitcoin'in 58-61 bin dolar destek bölgesini savunmasıyla birleştiğinde, mevcut seviyelerde bir birikim ilgisinin belirmekte olabileceğine işaret ediyor. Yine de bunun teyidi, alçalan trend çizgisinin ve 65-67 bin dolar direnç kümesinin yukarı kırılmasını gerektiriyor. O gerçekleşene dek Bitcoin, geniş bir düzeltme yapısı içinde kalmayı sürdürüyor ve mevcut toparlanma, teyitli bir trend dönüşünden çok bir taban oluşturma denemesi gibi görünüyor. Bitcoin şu anda yaklaşık 63 bin 100 dolardan işlem görüyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin yeni bir yükseliş için hazır mı? - Son Dakika

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