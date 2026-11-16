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Bitcoin'de 58 bin dolar korkusu büyüyor

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Bitcoin\'de 58 bin dolar korkusu büyüyor
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Bitcoin dört ayın dibini gördükten sonra kripto yatırımcıları arasında endişe derinleşti. ETF çıkışları ve pozisyon tasfiyeleri sürerken analistler kritik desteklerin kırılması halinde düşüşün hangi seviyeye kadar uzanabileceğini tartışıyor.

Bitcoin (BTC) hafta sonu 62 bin dolara kadar gerileyerek temmuzdan bu yana en düşük seviyesini gördü. Piyasadaki duyarlılığı ölçen Korku ve Açgözlülük Endeksi pazar günü 10'a indi. Endeks bir hafta önce 28, bir ay önce ise 63 seviyesindeydi.

Teknik analizlere göre Bitcoin'in 62 bin doların altında günlük kapanış yapması, temmuz dibinin bulunduğu 58-60 bin dolar bandını yeniden gündeme getiriyor. Bu bölgenin de kaybedilmesi halinde bir sonraki destek 54 bin dolar olarak öne çıkıyor.

ETF'LERDEN 1,9 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden 13 Kasım'a kadar yedi işlem günü üst üste para çıktı. Toplam çıkış yaklaşık 1,9 milyar doları buldu. Kısa vadeli yatırımcıların gerçekleşmemiş zararı ise 8 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Düşüş kaldıraçlı pozisyonları da vurdu. Satışların hızlandığı günlerde 24 saat içinde 2,02 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bunun 1,68 milyar dolarını yükseliş beklentisiyle açılan işlemler oluşturdu.

Opsiyon piyasasında da tablo değişti. Bitcoin'in 60 bin doların altına inmesine yönelik satım opsiyonunda açık pozisyon yaklaşık 900 milyon dolara ulaştı. Böylece piyasadaki en büyük Bitcoin opsiyon bahsi, 100 bin dolar üstü yükseliş yerine 60 bin dolar altı düşüş oldu.

ANALİSTLER 68 BİN DOLARI İZLİYOR

Piyasa yapıcı DWF Labs'in piyasa analizleri lideri Martin Lee, 68 bin doların Bitcoin'in 200 haftalık hareketli ortalamasına denk geldiğini hatırlattı. Lee'ye göre bu seviyenin altında gelecek bir haftalık kapanış fiyatı 60 bin dolara taşıyabilir.

Lee ayrıca ABD ara seçimlerinin ardından gelen ilk üç ila altı ayın Bitcoin için tarihsel olarak zayıf geçtiğine dikkat çekti. Analist, Anthropic halka arzına piyasanın vereceği tepkinin risk iştahını gösterecek iyi bir işaret olacağını söyledi.

Bir kripto cüzdanı şirketinin araştırma lideri Lacie Zhang ise yapay zeka hisselerindeki satışın kriptoya para getireceği beklentisine karşı çıktı. Zhang, "Yapay zekadan çıkışın sermayeyi otomatik olarak kriptoya göndereceği fikri her zaman fazla basitti" dedi.

Zhang'a göre kurumlar riskten çıkarken parayı başka bir riskli varlığa aktarmak yerine nakitte tutmayı tercih ediyor. Analist, Bitcoin 69-70 bin dolar aralığını geri alıp ETF'lere giriş başlayana kadar eğilimin kırılgan kalacağını belirtti.

Teknik tabloda toparlanma senaryosu da masada. 14 günlük göreceli güç endeksinin (RSI) 30'un altına inmesi aşırı satım bölgesine işaret ediyor. Benzer son iki okumanın ardından fiyat sonraki haftalarda duraklayıp toparlanmıştı.

Analizlere göre 63-64 bin dolar bandının korunması ve 68-70 bin dolar aralığının geri alınması halinde ilk hedef 72 bin 500 dolar olacak. Yükseliş yapısının onarılması için ise 80 bin doların yeniden aşılması gerekiyor.

Yatırımcılar yarın açıklanacak Nvidia bilançosunu, bu hafta gelecek ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarını ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın bu akşamki konuşmasını izliyor. Piyasalar Fed'in aralıkta faizi yeniden artırmasını bekliyor. Yayım sırasında Bitcoin 65 bin 200 dolardan işlem görüyor.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

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