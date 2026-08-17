Bitcoin'de beklenen o tarih netleşiyor - Son Dakika
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Bitcoin'de beklenen o tarih netleşiyor

Bitcoin\'de beklenen o tarih netleşiyor
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Bitcoin 63 bin dolar çevresinde seyrederken bazı analistler döngü dibinin sonbaharda oluşabileceğini savunuyor. Ancak ekim takviminde yakınlaşan tahminler, dip fiyatı konusunda 41 bin ile 57 bin dolar arasında belirgin biçimde ayrışıyor.

Bitcoin (BTC) seviyesi, kripto parayı Ekim 2025'te kaydettiği zirvenin yaklaşık yarı yarıya altında tutarken piyasanın en çok tartıştığı soru da değişmedi. Yatırımcılar mevcut seviyelerin kalıcı bir taban mı yoksa daha sert bir düşüşten önceki ara durak mı olduğunu anlamaya çalışıyor.

Analist Ali Martinez, geçmiş döngülerde zirve ile dip arasında geçen süreyi temel alan çalışmasında 6-16 Ekim aralığını olası dönüş penceresi olarak gösterdi. Martinez'in bu modele dayanan fiyat tahmini 41 bin 500 ile 45 bin dolar arasında bulunuyor. Tahmin, tarihsel örüntünün yeniden işleyeceği varsayımına dayanıyor ve kesin bir fiyat hedefi niteliği taşımıyor.

Erken dönem Bitcoin yatırımcısı Michael Terpin ise takvim açısından benzer, fiyat açısından daha ılımlı bir senaryo çizdi. Terpin, Bitcoin'in ekim ayında yaklaşık 57 bin dolarda dip yapabileceğini aktardı. Piyasa analisti Mati Greenspan aynı haberde bu tahmini aşırı kötümser bulurken Jason Fernandes, nihai dipten önce bir düşüş dalgasının daha yaşanabileceğini savundu.

TARİHSEL DÖNGÜ MODELİ EKİM-KASIM DÖNEMİNİ GÖSTERİYOR

Bağımsız araştırmacı Josh Molnar'ın yayımladığı bir çalışma da Bitcoin için 5 Ekim ile 16 Kasım arasını olası dip penceresi olarak belirledi. Çalışma, önceki olgun döngülerde diplerin zirvelerden 364 ile 406 gün sonra gelmesine dayanıyor.

Araştırmanın kendi bulguları, bu yöntemin sınırlarını da ortaya koyuyor. Çalışmada dip tarihlerindeki kümelenmenin benzetilmiş fiyat yollarının yüzde 31 ile yüzde 43'ünde kendiliğinden oluşabildiği belirtildi. Bu sonuç, ekim-kasım penceresinin izlenebilir bir senaryo sunduğunu ancak tek başına güçlü bir tahmin aracı sayılamayacağını gösteriyor.

DİP TAHMİNLERİ 41 BİN İLE 57 BİN DOLAR ARASINDA

Tahminler aynı döneme yaklaşsa da fiyat aralıkları geniş bir fark taşıyor. Martinez'in 41 bin 500 ile 45 bin dolar aralığı, mevcut fiyattan daha sert bir düşüşe işaret ediyor. Terpin'in 57 bin dolarlık tahmini ise Bitcoin'in haziran sonunda gördüğü seviyelere daha yakın duruyor.

Bu nedenle analistlerin ekim ayında kesin bir dip oluşacağı konusunda birleştiğini söylemek mümkün görünmüyor. Ortak nokta, tarihsel döngü modellerinin sonbaharı öne çıkarmasıyla sınırlı kalıyor. Fiyatın nereye kadar gerileyeceği, kaldıraçlı pozisyonların çözülmesi, spot talep, fon akışları ve makroekonomik koşullara bağlı olacak.

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