JPMorgan analistleri, Strategy'nin işletme değerinin elindeki lider kripto para Bitcoin'in (BTC) değerine oranının rekor düşüğe inmesini Bitcoin'de teslimiyet sinyali olarak yorumladı. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistlerin çarşamba günkü raporuna göre oran yaklaşık 0,88'e inerek haziran sonundaki dibin altına düştü.

Teslimiyet, yatırımcıların umudu kesip yoğun satış yaptığı ve tarihsel olarak çoğu zaman dip dönemlerine eşlik eden aşamayı ifade ediyor. Analistler raporda "Strategy hissesinde net varlık değerine göre prim 0,88 ile yeni rekor düşüğe çöktü, bu Bitcoin'de teslimiyete işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ REKOR HAZİRANDA 0,89'DU

Önceki rekor 0,89 ile haziran sonunda görülmüştü ve Bitcoin o dönemde yaklaşık 58 bin 500 dolarlık kapanış dibini yapmıştı. Oran temmuz başında yeniden 1'in üzerine çıkmıştı.

Strategy'nin kendi hesaplama yöntemiyle mNAV 25 Kasım'da 0,88'i gördü. Oran daha sonra 0,94'e yükseldi. Şirket bu oranı hisse fiyatını borç ve tercihli hisse yükümlülüklerini hesaba katarak hisse başına net Bitcoin değerine bölerek hesaplıyor.

Oranın 1'in altında olması, piyasanın şirkete elindeki Bitcoin'den daha düşük değer biçtiği anlamına geliyor. Bu durumda yeni hisse satıp Bitcoin alma modeli çekiciliğini büyük ölçüde kaybediyor.

Strategy'nin ay sonunda MSCI endekslerinden çıkarılması, endeksi izleyen fonları hisse satmaya zorlayarak sinyali bozabilir. Michael Saylor da Strategy hisselerindeki açık opsiyon pozisyonlarının piyasa değerinin yüzde 61,2'sine ulaştığını açıkladı. Bu oran Tesla'da yüzde 13,8 seviyesinde bulunuyor.

ETF ÇIKIŞLARI MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİNİ GEÇTİ

JPMorgan, BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'si IBIT'ten çıkışların fiyattaki kısa toparlanma sırasında da sürdüğünü belirtti. Analistlere göre çıkışların hızı bu yılın mayıs-haziran dönemindekinden de yüksek.

Banka geçen hafta bireysel yatırımcıların ETF çıkışlarının önemli bölümünü sürüklediğini ve parayı hisse ETF'lerine kaydırmış olabileceğini yazmıştı. JPMorgan'ın tahminine göre bir Bitcoin'in üretim maliyeti eylüldeki 85 bin dolardan yaklaşık 86 bin dolara çıktı.

Bitcoin'in bu maliyetin altında işlem görmesi, yüksek maliyetli madencileri rezervlerindeki Bitcoin'leri satmaya zorlayabilir. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,3 değer kazanan Bitcoin 61 bin 700 dolardan işlem görüyor.