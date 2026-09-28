Bitcoin'de düşüş derinleşti - Son Dakika
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Bitcoin'de düşüş derinleşti

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Bitcoin\'de düşüş derinleşti
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Bitcoin, 85 bin doları aşma denemesinin ardından 83 bin doların altına geriledi. Ethereum, Solana ve XRP de kayıp yaşarken ABD ile İran arasındaki gerilim piyasada baskıyı artırdı. Bazı altcoinlerde günlük düşüş çift haneli oranlara ulaştı.

Geçen hafta 87 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, hafta sonunda yeniden 85 bin dolara yaklaşmıştı. Pazartesi günü satışların hızlanmasıyla fiyat 82 bin 600 dolara kadar indi. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 82 bin 750 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki kaybı yüzde 2,5 düzeyinde bulunuyor.

ALTCOİNLERDE KAYIPLAR BÜYÜDÜ

Satış dalgası büyük kripto paralara da yayıldı. Ethereum yüzde 2,7 düşüşle yaklaşık 2 bin 648 dolara gerilerken Solana yüzde 5,2 kayıpla 118 doların altına indi. XRP yüzde 3,7 düşüşle 1,48 dolarda, BNB ise yüzde 2,4 kayıpla yaklaşık 760 dolarda işlem görüyor.

Dogecoin'deki günlük kayıp yüzde 5,7'ye, Zcash'teki düşüş yüzde 7,1'e ulaştı. Raydium, Uniswap, Arbitrum ve Bitcoin Cash gibi altcoinlerde ise gün içinde çift haneli gerilemeler görüldü. Kripto piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,3 azalarak 2,92 trilyon dolara indi.

Piyasanın genelinden ayrışan varlıklar da bulunuyor. Quant yüzde 22,5 yükselişle yaklaşık 209 dolarda, Hedera ise yüzde 17,4 artışla 0,1123 dolarda işlem görüyor. Bu iki varlıktaki kazanç, büyük kripto paralardaki satışlarla belirgin bir karşıtlık oluşturuyor.

İRAN GERİLİMİ VE PETROL BASKISI

Haftanın ilk işlem gününde risk iştahını zayıflatan gelişmelerin başında ABD ile İran arasındaki belirsizlik yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması ve çatışmalara ara verilmesini içeren önerisini reddetti. Pazar günü savaşın yakında bitebileceğini söylese de yeni saldırı ihtimalini dışlamadı.

Petrol fiyatları bu gelişmelerin ardından yükseldi. ABD tipi ham petrol vadeli işlemleri pazartesi gününün erken saatlerinde 93 doların üzerine çıktı. Enerji fiyatlarındaki artış, enflasyon ve faiz beklentilerine ilişkin endişeleri canlı tutuyor.

Bitcoin'de 83 bin doların kaybedilmesiyle 80 bin ile 81 bin dolar aralığı aşağı yönlü senaryoda öne çıkıyor. Toparlanma halinde ise 86 bin doların aşılması, geçen haftaki 87 bin dolar bölgesini yeniden gündeme getirebilir.

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