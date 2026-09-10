Bitcoin'de satış baskısı hızla azalıyor - Son Dakika
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Bitcoin'de satış baskısı hızla azalıyor

Bitcoin\'de satış baskısı hızla azalıyor
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Bitcoin'de satış baskısını ölçen oran, ağustos zirvesindeki günlük 16 baz puandan 7 baz puana geriledi. Glassnode verileri uzun vadeli yatırımcıların gerçekleşen kârdaki payının azaldığını gösterirken spot Bitcoin fonları 86 bin dolarlık başa baş eşiğinin altında kaldı.

Glassnode, haftalık The Week Onchain bülteninde satış baskısı oranının (SSRR) yeniden düştüğünü belirtti. Gösterge, zincir üstünde gerçekleşen toplam kâr ve zararı Bitcoin'in gerçekleşen piyasa değerine bölüyor. Böylece yatırımcıların günlük olarak realize ettiği dolar değeri, tüm arzın son hareket fiyatlarıyla hesaplanan değere oranlanıyor. Glassnode düşük SSRR değerlerini makro dipler, birikim evreleri ve düşük satış baskısının görüldüğü dönemlerle ilişkilendiriyor.

SSRR, yedi günlük ortalamada ağustos zirvesinde günlük 16 baz puana ulaşmıştı. Bu hafta 7 baz puana gerileyen gösterge, son bir yılda yalnızca birkaç gün daha düşük seviyede kaldı. Temmuz 2025 ve Ekim 2025 zirvelerinde aynı ölçü 35 ve 23 baz puana çıkmıştı. Glassnode'a göre ağustostaki toparlanma piyasaya çok az satılık arz çekti.

UZUN VADELİLERİN KÂR PAYI YÜZDE 47'YE İNDİ

Glassnode'un 155 günden uzun süredir elinde Bitcoin tutanlar olarak sınıflandırdığı uzun vadeli yatırımcılar, bu ay gerçekleşen kârın daha küçük bir bölümünü oluşturdu. Şirkete göre bu grubun gerçekleşen kârdaki payı, ağustos zirvesindeki yüzde 88'den yüzde 47'ye indi. Ayrıca 3 Eylül'deki kâr realizasyonu sıçraması, ağustostakinin yarısından az kaldı. Glassnode, "Bu ayki satıcılar yakın dönem alıcıları ve onlar bile daha az satıyor" değerlendirmesini paylaştı.

Oranın düşük kalması, mevcut fiyatlarda realize edilen kâr ve zarar hacminin sınırlı olduğunu gösteriyor. Glassnode, 16 baz puanın üzerinde kalıcı bir dönüşün ağustos ölçeğindeki satıcıların yeniden devreye girdiğine işaret edeceğini belirtiyor.

SPOT BİTCOİN FONLARI 228 SEANSTIR BAŞA BAŞIN ALTINDA

Glassnode, ABD'deki spot Bitcoin fonlarının toplam maliyet hesabında yaklaşık 86 bin dolarda başa baş noktasına ulaşacağını belirtti. Bitcoin, raporun 7 Eylül'e kadar olan verisinde bu seviyenin altında 228 seans üst üste kapanış yaptı. Fonların kâğıt üzerindeki toplam zararı ise yaklaşık 3,9 milyar dolara kadar geriledi.

Bu tablo, zincir üstünde satış baskısı düşse de ETF yatırımcılarının toplam maliyet hesabında hâlâ zararda olduğunu gösteriyor. Yayım sırasında Bitcoin 77 bin 944 dolardan işlem görüyor.

Kripto Para, Ağustos, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin'de satış baskısı hızla azalıyor - Son Dakika

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