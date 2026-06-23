Bitcoin'de tablo sessizce değişiyor: Düşüş bitti mi? - Son Dakika
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Bitcoin'de tablo sessizce değişiyor: Düşüş bitti mi?

Bitcoin\'de tablo sessizce değişiyor: Düşüş bitti mi?
23.06.2026 09:49
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Bitcoin, üç hafta üst üste 63 bin doların üzerinde kapanarak güçlü bir teknik görünüm sergiledi. Açık pozisyonun gerilemesi, soğuyan fonlama oranları ve yavaşlayan ETF çıkışları bu tabloyu olası bir piyasa dibi sinyaline dönüştürüyor.

Yılın en düşük seviyesi olan 59 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, üç hafta boyunca haftalık kapanışını 63 bin doların üzerinde tuttu. Bu örüntü, önceki düşüş dönemlerinde görülen dip oluşturma evrelerine benziyor.

Aynı dönemde Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyon haziran zirvesinden belirgin biçimde geriledi. Fonlama oranları da yüzde 0,1'den yüzde 0,02'ye indi. Bu tablo, piyasanın aşırı satış baskısını attığını ve kilit bir destek bölgesi yakınında tutunduğunu düşündürüyor.

BİTCOİN GRAFİĞİ 2023 DİP DÖNEMİNE BENZİYOR

Son haftalardaki fiyat hareketi, 2023'ten bu yana birkaç kez görülen bir örüntüyü andırıyor. Yerel bir dip oluştuğunda fiyat genellikle haftalarca o bandın yakınında işlem görüyor ve ardından kalıcı bir yükseliş başlıyor. Bir istisna Kasım 2025'te yaşandı. Fiyat o dönemde 88 bin doların üzerinde yaklaşık 10 hafta yatay seyretti ve ardından 60 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Mevcut kurulum, 2022 sonu ve 2023 başındaki tabloyu da hatırlatıyor. O dönemde haftalık Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesine girip toparlandı ve fiyat daha düşük bir dip yazarken endeks daha yüksek bir dip oluşturarak boğa uyumsuzluğu yarattı. Bu uyumsuzluk, 2023 boyunca gelişen yükselişin önünü açtı. Şimdi benzer bir olumlu uyumsuzluğun belirdiği 63 bin dolar bölgesi öne çıkıyor.

AÇIK POZİSYON HAZİRANDA YÜZDE 19,5 GERİLEDİ

Bitcoin türev piyasaları son üç haftada belirgin biçimde seyreldi. Soğuyan fonlama oranları, agresif uzun pozisyonların azaldığına işaret etti.

CryptoQuant analisti Woominkyuu'ya göre borsalardaki toplam açık pozisyon 1 Haziran'da 25,96 milyar dolarla zirve yaptı. Bu rakam 21 Haziran'da 20,89 milyar dolara kadar indi. Yüzde 19,5'lik düşüş, aynı dönemde Bitcoin fiyatındaki yüzde 11,4'lük gerilemeyi aştı. Fiyat ile açık pozisyonun birlikte gerilemesi, yeni kaldıraçlı bahisler yerine mevcut pozisyonların kapatıldığını ve aşırı kaldıracın azaldığını gösteriyor.

Spot Bitcoin ETF akışlarında da benzer bir değişim göze çarpıyor. Mayıs ortasından haziran ortasına kadar bu fonlardan 5,5 milyar dolar çıktı. Son iki haftada ise çıkışlar yaklaşık 540 milyon dolara gerileyerek satış baskısında sert bir yavaşlamaya işaret etti.

Zincir üstü veriler karışık ama yapıcı bir tablo çiziyor. Bitcoin araştırmacısı Axel Adler'a göre uzun vadeli sahiplerin gerçekleşen arzı yakın zamanda 12,42 milyon Bitcoin'e ulaştı. Bu seviye, arzın olgunlaşmasıyla ve kripto paraların daha güçlü ellere geçmesiyle ilişkilendiriliyor. Ayrıca Bitcoin'in satış baskısı göstergesi, kayıtlardaki en uzun süre olan 1.256 gündür hareketsiz kaldı.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin'de tablo sessizce değişiyor: Düşüş bitti mi? - Son Dakika

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