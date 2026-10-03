Bitcoin'de yükseliş tersine döndü - Son Dakika
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Bitcoin'de yükseliş tersine döndü

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Bitcoin\'de yükseliş tersine döndü
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Bitcoin, ABD istihdam verisinin ardından çıktığı 87 bin doların üzerinde tutunamadı. Saatler içinde 84 bin doların altına gerileyen fiyat, altcoinlerdeki kayıplara eşlik etti. Piyasadaki sert yön değişimleri, kaldıraçlı işlemlerde tasfiyeleri artırdı.

2 Ekim'de açıklanan, beklentilerden zayıf ABD istihdam verisine ilk tepki yükseliş oldu. Bitcoin yaklaşık 86 bin dolardan 87 bin 200 dolara çıktı. Ardından önce 85 bin 500 dolara, daha sonra 84 bin doların altına indi. Gün içindeki tepeden geri çekilme 3 bin doları aştı.

Bitcoin, yayım sırasında yaklaşık 84 bin 600 dolardan işlem görüyor. Fiyat, istihdam verisinin hemen ardından görülen seviyelerin altında kalıyor. Böylece veriye verilen olumlu ilk tepki, kalıcı bir yükselişe dönüşmedi.

TASFİYELER 426 MİLYON DOLARI AŞTI

CoinGlass'ın takip ettiği piyasalarda son 24 saatte yaklaşık 426,9 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi. Toplamın 318,7 milyon dolarını yükseliş, 108,2 milyon dolarını düşüş yönlü işlemler oluşturdu. Yaklaşık 96 bin 600 yatırımcının pozisyonu zorunlu olarak kapatıldı.

Son dört saatte tasfiye tutarı yaklaşık 6,8 milyon dolar oldu. Bu dönemde yükseliş yönlü işlemlerde 4,6 milyon dolar, düşüş yönlü işlemlerde 2,3 milyon dolar tasfiye gerçekleşti. Yükseliş yönlü pozisyonların payı yaklaşık yüzde 67 oldu.

Tasfiye, fiyat yatırımcının pozisyonuna ters yönde ilerlediğinde ve teminat yetersiz kaldığında işlemin zorunlu olarak kapatılması anlamına geliyor. Son 24 saatlik toplamda her iki yöndeki işlemler de tasfiye edilirken kayıpların büyük bölümü yükseliş yönlü pozisyonlarda gerçekleşti. En büyük tekil tasfiye, Binance'teki yaklaşık 4,5 milyon dolarlık Ethereum işleminde görüldü.

ETHEREUM VE XRP DE KAZANÇLARINI GERİ VERDİ

Ethereum, 2 Ekim'de gördüğü yaklaşık 2 bin 750 dolardan 2 bin 650 dolar civarına çekildi. XRP ise 1,55 dolara yükseldikten sonra 1,45 dolara kadar geriledi.

Yayım sırasında Ethereum yaklaşık 2 bin 682 dolardan, XRP 1,48 dolardan işlem görüyor. Solana 119,4 dolar, Dogecoin ise 0,0927 dolar civarında seyrediyor. Bitcoin ve büyük altcoinlerde diplerden sınırlı dönüş görülse de Ethereum ve XRP, 2 Ekim'deki yüksek seviyelerini geri alamadı.

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