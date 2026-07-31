Bitcoin'in ağustos kaderi belli oldu - Son Dakika
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Bitcoin'in ağustos kaderi belli oldu

Bitcoin\'in ağustos kaderi belli oldu
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Bitcoin opsiyon piyasasında yatırımcı konumlanması temmuz sonunda belirgin biçimde değişti. Fiyat düşüşüne karşı korunma sağlayan 60 bin dolarlık Bitcoin satım opsiyonu (put), dünyanın en büyük kripto opsiyon borsası Deribit'te en popüler pozisyon haline geldi. Söz konusu opsiyonun nominal açık pozisyonu 1,17 milyar dolara ulaştı.

Yatırımcılar, piyasadaki gerilemelere karşı korunmak için satım opsiyonu satın alıyor. En büyük kripto para Bitcoin, geçen ayın sonunda 60 bin doların altına inmiş, ardından son günlerde 63 bin dolar ve üzerine toparlanmıştı.

Dikkat çeken nokta, düne kadar tablonun tersi yönde olmasıydı. 70 bin ve 72 bin dolarlık kullanım fiyatlarına sahip alım opsiyonları (call), yani yükseliş bahisleri en popüler pozisyonlardı ve her biri 2,5 milyar dolarlık nominal açık pozisyona sahipti. Bu tablo, çarşamba günkü Fed toplantısı öncesinde yoğunlaşan alım opsiyonu talebinin sonucuydu. Bir kısım yatırımcı, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından fiyatın 72 bin dolara kadar yükseleceğine bahis oynuyordu.

Ancak bu gerçekleşmedi. Beklentinin karşılanmaması, büyük olasılıkla söz konusu bahislerin cuma günü sona eren vadede kapatılmasını tetikledi. Bu vadede, Bitcoin ve Ethereum opsiyonlarında toplam 10 milyar dolarlık pozisyon sonuçlandı. Bunun ardından 70 bin dolarlık alım opsiyonunda nominal açık pozisyon 943 milyon dolara, 72 bin dolarlıkta ise 888 milyon dolara geriledi. Bu seviyeler hâlâ kayda değer olsa da 60 bin dolarlık satım opsiyonunun belirgin biçimde altında kaldı.

MEVSİMSEL VERİLER AĞUSTOS İÇİN OLUMSUZ SİNYAL VERİYOR

Konumlanmadaki değişime bir de mevsimsel eğilim eşlik ediyor. Sektör verilerine göre 2013'ten bu yana temmuz ayı, yüzde 8,61'lik bir medyan getiri üretti. Fiyat bu ay yüzde 8,9 yükselerek bu ortalamaya yakın bir performans gösterdi. Ancak pozitif geçen bir temmuzun ardından genellikle negatif bir ağustos geliyor. Ağustos ayının medyan getirisi eksi yüzde 7,51 seviyesinde bulunuyor.

Medyan değeri burada anlamlı bir gösterge sunuyor. Çünkü olağandışı büyük kazanç ya da kayıpların ortalamayı çarpıtmasını engelleyerek en sık görülen sonucu ortaya koyuyor. Bitcoin gibi birkaç uç ayın ortalamayı yukarı ya da aşağı çekebildiği piyasalarda medyan, çoğu zaman ne yaşandığına dair daha net bir okuma sağlıyor. Bu tablo, ağustos ayına girerken opsiyon piyasasındaki genel havanın Bitcoin açısından temkinli olduğuna işaret ediyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin'in ağustos kaderi belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin'in ağustos kaderi belli oldu - Son Dakika
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