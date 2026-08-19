Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı - Son Dakika
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Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı

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Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın ailesi için Rize'de yaptırdığı yeni lüks ev dikkat çekti. Büyüklüğü ve gösterişli yapısıyla öne çıkan evi görenler, "Para var, huzur var" ve "Hayırlı evlat" yorumlarını yapmadan edemedi.

Galatasaray ve A Milli Takım forması giyen Barış Alper Yılmaz, ailesi için Rize'de yeni bir ev yaptırdı. Milli futbolcunun ailesine yaptırdığı ev, geniş yapısı ve lüks detaylarıyla dikkat çekti. Evin dışarıdan çekilen görüntülerinde yapının büyüklüğü de öne çıktı.

Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı

GÖRENLER "HAYIRLI EVLAT" DEDİ

Barış Alper Yılmaz'ın kazancını ailesi için değerlendirmesi de beğeni topladı. Evin görüntülerini görenler, milli futbolcunun ailesine yaptığı jesti öne çıkararak "Hayırlı evlat" yorumunda bulundu. Lüks evin görüntüleri için "Para var, huzur var" şeklinde yorumlar da yapıldı.

Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı
Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yusuf Çobanoğlu Yusuf Çobanoğlu:
    İyi bakalım düşe kalka otururlar artık tıpkı Barış Alper gibi 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı - Son Dakika
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