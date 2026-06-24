Bitcoin\'in en büyük kurumsal alıcısına alımları durdurma çağrısı

CryptoQuant'ın araştırma direktörü Julio Moreno, öneriyi dün yayımladığı bir raporda dile getirdi. Moreno'ya göre Michael Saylor'ın kurduğu şirketin artan temettü yükümlülükleri, azalan nakit rezervleri ve büyüyen gerçekleşmemiş Bitcoin zararları bu adımı gerekli kılıyor.

Öneri, şirketin imtiyazlı hisse senedi STRC'nin geçen hafta 82,50 dolara gerilemesinin ardından geldi. Bu seviye, hissenin 100 dolarlık nominal değerinin yüzde 17,5 altında kalarak rekor düşük oldu. Bitcoin'deki ayı piyasası baskısı, şirketin nakit rezervlerindeki sert düşüşle aynı döneme denk geldi.

Moreno'ya göre Strategy, kısa süre önce 2029 vadeli dönüştürülebilir tahvillerinin 1,5 milyar dolarlık bölümünü geri aldı ve temettüleri destekleyecek nakit tamponunu daralttı. Şirketin nakit rezervleri 2026 başından bu yana yüzde 38 azaldı. Temettü yükümlülükleri ise yıl başında yıllık yaklaşık 300 milyon dolardan bugün 1,2 milyar dolara yükseldi. Bu, altı aydan kısa sürede yaklaşık dört kat artışa işaret ediyor.

TEMETTÜ KARŞILAMASI YEDİ YILDAN 14 AYA İNDİ

Nakit erirken yükümlülükler artınca STRC temettüsünün karşılanma süresi yıl başındaki yedi yılı aşkın seviyeden yalnızca 14 aya geriledi. Moreno, 24 aylık karşılamayı yeniden sağlamak için şirketin yaklaşık 2,8 milyar dolar nakde ihtiyaç duyacağını hesapladı. Bu rakam, mevcut düzeyin kabaca iki katına denk geliyor. Araştırma direktörü, piyasanın STRC'ye güvenini geri kazanması için en doğrudan sinyalin daha yüksek nakit rezervi olduğunu vurguladı.

Rapora göre nakit toplamak amacıyla Bitcoin satmak Strategy için iyi bir seçenek olmayacak. Şirket şu anda yaklaşık 10,6 milyar dolarlık gerçekleşmemiş Bitcoin zararı taşıyor ve 2024'ten bu yana aldığı tüm Bitcoinler zararda görünüyor. Moreno, mevcut fiyatlardan yapılacak zorunlu bir satışın bu zararları büyük ölçekte kalıcı hale getireceğini ve hissedar değerini yok edeceğini belirtti. Şirketin bunun yerine yüzde 11,5'lik mevcut temettü getirisini artırabileceğini ya da ana hisse senedi MSTR'yi ihraç edebileceğini, her iki aracı da halihazırda kullandığını ekledi.

CRYPTOQUANT'TAN STRATEGY'YE ÜÇ TAVSİYE

Moreno, "istenmemiş birkaç tavsiye" başlığı altında üç öneri sıraladı. İlk olarak şirket, nakit rezervleri ve temettü karşılaması düzelene kadar Bitcoin alımlarını durdurmalı. İkincisi, alım zamanlaması için modele dayalı sistematik bir yöntem geliştirmeli. Araştırma direktörü, sermaye bulunduğunda alım yapmanın bir strateji değil döngü zirvelerinde birikim formülü olduğunu kaydetti.

Üçüncü olarak şirket, gelecekteki boğa piyasalarında varlıklarının bir bölümünü satıp kazanç sağlamak, kaldıracı azaltmak ve düşüş dönemlerinde kullanmak üzere nakit biriktirmek için bir çerçeve oluşturmalı. Bu ayın başında JPMorgan analistleri de Strategy'nin 32 Bitcoin satmasının ardından yatırımcı güvenini yeniden kazanmak için dolar rezervlerini güçlendirmesi gerekebileceğini belirtmişti. Analistler, büyük ölçüde simgesel olan bu satışın yine de piyasaları tedirgin ettiğini kaydetmişti.