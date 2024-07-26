BitFlyer FTX Japan\'ı satın aldı

Kripto Para

BitFlyer Holdings, kripto piyasasında büyük bir hamle yaparak FTX Japan'ı tamamen bünyesine kattı. Şirketin CEO'su Yuzo Kano, bu stratejik satın alma ile Japonya'da kripto ETF'leri sunma planlarını duyurdu.

Japonya Kripto ETF'lerine Adım Adım Yaklaşıyor

Japon kripto borsası BitFlyer Holdings, sektörde ses getiren bir adım atarak FTX Japan'ı bünyesine kattı. Bu stratejik hamleyle BitFlyer, kripto para piyasasındaki konumunu güçlendirirken, yakın gelecekte kripto bazlı borsa yatırım fonları (ETF) sunma planlarını da açıkladı.

BitFlyer Holdings'in CEO'su Yuzo Kano, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kurumsal yatırımcılar için güvenilir bir kripto saklama çözümüne ihtiyaç var. Amacımız, saklama hizmetimizi sektörün temel altyapısı haline getirmek." diyerek şirketin vizyonunu paylaştı.

FTX Japan, bir zamanlar dünyanın en büyük ikinci kripto borsası konumunda olan FTX'in Japonya birimiydi. Ancak 2022 yılının Kasım ayında yaşanan kriz sonucu, 8,9 milyar doların üzerinde kullanıcı fonu kaybetmişti. BitFlyer'ın bu satın alımı, kripto sektöründeki toparlanma çabalarının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kano, Japonya'da kripto ETF'lerinin piyasaya sürülmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "ABD'deki Bitcoin ETF'lerinin listelenmesiyle kurumsal yatırımcıların ilgisi arttı. Japonya'da da benzer bir trendin oluşacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelere paralel olarak, küresel varlık yönetim devi Franklin Templeton, Japonya pazarına giriş yapmak için harekete geçti. Şirket, SBI Holdings ile iş birliği yaparak yeni bir kripto ETF yönetim şirketi kuracaklarını duyurdu. Franklin Templeton sözcüsü, "Yeni ortak girişimimiz, Japon düzenlemelerine uygun, çeşitlendirilmiş yatırım çözümleri sunmayı hedefliyor." açıklamasında bulundu.

Tüm bu gelişmeler, ABD'de Ether için ilk spot ETF'lerin piyasaya sürülmesinin hemen ardından gerçekleşti. Bu durum, kripto finansal ürünlerine olan küresel ilginin giderek arttığını gözler önüne seriyor.