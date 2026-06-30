Bitmine ETH hazinesini büyütürken Russell 1000'e girdi - Son Dakika
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Bitmine ETH hazinesini büyütürken Russell 1000'e girdi

Bitmine ETH hazinesini büyütürken Russell 1000\'e girdi
30.06.2026 11:00
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Bitmine, geçen hafta 27 bin 84 ETH daha ekleyerek Ethereum varlığını 5,7 milyon ETH'ye çıkardı ve toplam arzın yüzde 5'ini elde etme hedefine yüzde 94 oranında yaklaştı. Şirket ayrıca büyük şirketleri kapsayan Russell 1000 endeksine dahil oldu.

Bitmine Immersion Technologies, son haftada 27 bin 84 ETH daha alarak toplam varlığını 5,7 milyon coine taşıdı. Şirket böylece dolaşımdaki Ethereum arzının yüzde 5'ine sahip olma hedefinin yüzde 94'üne ulaştı. 28 Haziran itibarıyla coin başına 1569 dolardan değerlenen 5,7 milyon ETH, toplam 120,7 milyon coinlik ETH arzının yüzde 4,7'sine denk geliyor. Ethereum yayım sırasında yaklaşık 1632 dolardan işlem görüyor.

Şirketin toplam kripto varlıkları, nakit, menkul kıymetler ve yüksek riskli "moonshot" pozisyonları 9,8 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, Beast Industries'te 180 milyon dolarlık, Eightco Holdings'te 74 milyon dolarlık payı ve 555 milyon dolarlık nakit ile menkul kıymeti içeriyor.

ŞİRKET RUSSELL 1000 ENDEKSİNE GİRDİ

Bitmine, endeksin yıllık yeniden yapılandırması kapsamında büyük şirketleri kapsayan Russell 1000'e dahil edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee'ye göre bu adım, pasif fonlar ve ETF'ler portföylerini değişikliğe göre yeniden dengeledikçe hisseye yüzlerce, hatta binlerce yeni kurumsal yatırımcı çekebilir. Yatırım Şirketi Enstitüsü'ne göre bu fonlar tipik olarak bir şirketin hisselerinin yüzde 18 ile 20'sini tutuyor.

Lee, geçen haftayı kripto yatırımcıları için zorlu bir dönem olarak nitelendirdi ve Ethereum'un yüzde 8 değer kaybettiğini belirtti. Fiyat zayıflığını çeyrek sonu vitrin düzenlemesine bağlayan Lee, yatırımcıların son üç ayda gerileyen varlıklardaki pozisyonlarını azalttığını söyledi. Şirketin alım temposu, 52 bin 203 ETH aldığı bir önceki haftaya göre yavaşladı. Lee, 2026 boyunca istikrarlı bir birikim sürdürdüklerini ve kripto baharının erken aşamasında olduklarını ekledi.

STAKE EDİLEN ETH 211 MİLYON DOLAR GELİR ÖNGÖRÜYOR

Bitmine'in 5,7 milyon ETH'sinin yaklaşık 4,9 milyonu şu anda stake edilmiş durumda. Bu tutar, 28 Haziran fiyatıyla yaklaşık 7,7 milyar dolara karşılık geliyor. Yıllık stake geliri 211 milyon dolar olarak öngörülüyor. Şirketin kurumsal doğrulayıcı ağı MAVAN ve ortakları üzerinden tüm ETH stake edildiğinde, yüzde 2,75'lik yedi günlük getiriye göre yıllık stake ödülünün 246 milyon dolara çıkması bekleniyor.

Bitmine, dünyanın en büyük kurumsal Ethereum hazinesi ve Strategy'nin ardından en büyük ikinci kurumsal kripto hazinesi konumunu koruyor. Strategy, yaklaşık 50 milyar dolar değerinde 847 bin 363 BTC tutuyor. Bitmine'in hissesi BMNR ise pazartesi yaklaşık 13,56 dolardan işlem gördü. Hisse son haftada yüzde 13, 52 haftalık zirvesi olan 161 dolardan ise yüzde 90'dan fazla geriledi.

Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitmine ETH hazinesini büyütürken Russell 1000'e girdi - Son Dakika

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