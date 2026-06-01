Bitmine ETH varlığını 5,42 milyona çıkardı

01.06.2026 20:43
Bitmine, 26.497 ETH alımıyla toplam Ethereum varlığını 5.416.901 ETH'ye yükseltti. Şirket, toplam arzın yüzde 4,49'una ulaşırken yüzde 5 hedefi için 2026'yı işaret etti.

Bitmine Immersion Technologies, son haftada 26.497 ETH satın aldığını açıkladı. Şirketin 31 Mayıs 2026 itibarıyla elindeki Ethereum miktarı 5.416.901 ETH'ye çıktı ve bu varlık, 120,7 milyon ETH'lik toplam arzın yüzde 4,49'una karşılık geldi.

Şirket açıklamasına göre Bitmine'in kripto varlıkları, nakdi ve "moonshot" yatırımlarının toplam değeri 11,6 milyar dolar oldu. Portföyde 203 Bitcoin, Beast Industries'te 180 milyon dolarlık pay, Eightco Holdings'te 93 milyon dolarlık pay ve 446 milyon dolar nakit yer aldı.

Bitmine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, "Bitmine'in 2026 içinde yüzde 5 simyasına ulaşması bekleniyor." ifadesini kullandı. Lee, ETH fiyatlarının Ethereum temellerindeki güçlenmeyi yansıtmadığını, bunun kripto baharının erken aşamasında bulunulmasıyla şaşırtıcı olmadığını belirtti.

ETH, 1 Haziran 2026'da 1.985 dolar civarında işlem gördü. BMNR hissesi de aynı gün 19,21 dolar seviyesinde bulunurken gün içi hacim 22,1 milyon adedin üzerine çıktı.

STAKİNG GELİRİ 258 MİLYON DOLAR

Bitmine, 4.718.677 ETH'yi stake ettiğini ve bu miktarın 2.003 dolarlık ETH fiyatıyla 9,5 milyar dolara karşılık geldiğini açıkladı. Lee, mevcut yıllıklandırılmış staking gelirinin 258 milyon dolar olarak öngörüldüğünü söyledi.

Şirket, ETH'nin tamamı MAVAN ve staking ortakları üzerinden stake edildiğinde yıllık staking ödülünün 296 milyon dolara ulaşabileceğini aktardı. Açıklamada, hesaplamanın yüzde 2,73'lük 7 günlük yıllıklandırılmış BMNR getirisine dayandığı belirtildi.

Bitmine, son açıklamada kendisini dünyanın en büyük Ethereum hazinesi ve Strategy'nin ardından ikinci büyük dijital varlık hazinesi olarak konumlandırdı. Şirket, yüzde 5 hedefi için alım hızını sürdürürken zamanlamanın 2026 içinde gerçekleşmesini bekliyor.

