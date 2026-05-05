BitMine'ın agresif Ethereum alımları üçüncü haftasında devam etti

05.05.2026 11:21
Ethereum hazine şirketi BitMine Immersion Technologies, geçen hafta 237,7 milyon dolar karşılığında 101.745 Ethereum (ETH) satın aldığını duyurdu. Şirketin toplam Ethereum (ETH) varlığı 5.180.131 adede ulaştı ve toplam arzın yüzde 4,29'una karşılık geliyor.

Alım, BitMine'ın art arda üçüncü haftada 100 bin Ethereum'un üzerinde satın alma gerçekleştirmesi anlamına geliyor. Birim başına ortalama maliyet 2.336 dolar oldu. Bir önceki hafta şirket 101.901 adet Ethereum almıştı.

BitMine, kendi tanımıyla "yüzde 5 simyası" olarak adlandırdığı hedefe yüzde 86 oranında yaklaştı. Şirket, Ethereum'un 120,7 milyon tokenlik toplam arzının yüzde 5'ine sahip olmayı hedefliyor.

Agresif birikim stratejisiyle BitMine, dünyanın en büyük halka açık Ethereum hazinesi ve Strategy'nin 818.334 Bitcoin'lik varlığının ardından ikinci büyük kripto hazinesi konumuna yükseldi.

STAKİNG GELİRİ YILLIK 297 MİLYON DOLARA ULAŞTI

BitMine'ın toplam Ethereum pozisyonunun yüzde 84'ü olan 4.362.757 token, şirketin kurumsal doğrulayıcı platformu MAVAN üzerinden stake ediliyor. Yedi günlük yüzde 2,91 getiriyle yıllık staking geliri yaklaşık 297 milyon dolara ulaştı. Tam dağıtım senaryosunda bu rakamın 352 milyon dolara çıkması öngörülüyor.

Şirketin nakit ve hisse dahil toplam varlıkları 13,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Portföyde 5.180.131 Ethereum, 200 Bitcoin, Beast Industries'te 200 milyon dolarlık pay, Eightco Holdings'te 83 milyon dolarlık pay ve 700 milyon dolar nakit yer alıyor.

"MİNİ KRİPTO KIŞININ SON AŞAMASI"

Yönetim kurulu başkanı Tom Lee, "BitMine son dört haftada Ethereum alım hızını artırdı. Temel senaryomuz Ethereum'un 'mini kripto kışının' son aşamasında olduğu yönünde." dedi. Lee, Ethereum'un İran çatışmasının başlangıcından bu yana S&P 500'ü 1.380 baz puan geride bıraktığını vurguladı. Ayrıca yapay zeka ajanlarının giderek daha fazla kamusal ve tarafsız Blockchain ağlarına bağımlı hale geldiğini ve bunun Ethereum talebi için yapısal bir rüzgâr oluşturduğunu ekledi.

Ethereum Vakfı'nın son haftalarda BitMine'a 47 milyon dolar değerinde Ethereum sattığı da bildirildi. Ethereum yayım sırasında 2.300 dolar civarında işlem görüyor ve son bir ayda yaklaşık yüzde 14 değer kazandı.

