Bitwise 259 milyon dolarlık USCC fonunu devraldı
Bitwise 259 milyon dolarlık USCC fonunu devraldı

Bitwise 259 milyon dolarlık USCC fonunu devraldı
01.06.2026 22:19
Bitwise, Superstate'in Crypto Carry Fund yönetimini devralarak 259 milyon dolarlık tokenlaştırılmış fonun yatırım yöneticisi oldu. Fon, kripto taşıma işlemleriyle nitelikli yatırımcılara getiri üretmeyi hedefliyor.

Bitwise, Superstate Crypto Carry Fund'ın yatırım yönetimi geçişini 1 Haziran 2026'da tamamladı. USCC kodunu koruyan fonun adı Bitwise Crypto Carry Fund olarak değiştirildi ve şirket tokenlaştırılmış fon piyasasına 259 milyon dolarlık portföyle girdi.

Şirket açıklamasına göre fon, 29 Mayıs itibarıyla 259 milyon doların üzerinde yönetilen varlığa sahipti. Yıllık getiri yaklaşık yüzde 4, yönetim ücreti ise yüzde 0,75 olarak bildirildi. Fon yalnızca nitelikli alıcılara açık ve kripto vadeli işlemleri ile spot fiyatlar arasındaki primi hedefleyen nakit taşıma stratejisi kullanıyor.

Fonun mevcut USCC token kodu, akıllı sözleşmeleri ve token adresi geçiş sonrasında korunacak. Superstate, tokenlaştırılmış fon ihraç platformu FundOS üzerinden zincir üstü altyapıyı sağlamayı sürdürecek ve 120 gün boyunca fona alt danışman olarak hizmet verecek.

AKTİF STRATEJİ FONLARI BÜYÜDÜ

Devralma, tokenlaştırılmış aktif strateji fonlarına yönelik kurumsal ilginin arttığı bir dönemde geldi. RWA.xyz verilerine göre bu kategoride dağıtılmış değer 1 Haziran 2026 itibarıyla 1,38 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Aynı veri setinde 31 varlık ve 24.243 yatırımcı adresi yer alıyor.

Bitwise'ın 7 Mayıs'taki ilk duyurusunda, geçişin Superstate'in fon yönetiminden çekilerek FundOS altyapısına odaklanma planının parçası olduğu belirtilmişti. Bitwise, kripto varlık yönetimi, ETF, özel fon, ayrı yönetilen hesap ve staking ürünleri genelinde yaklaşık 11 milyar dolarlık müşteri varlığı yönettiğini açıkladı.

Şirket, işlemin ardından fonun yatırım yönetimi sorumluluğunu tamamen üstlenirken Superstate'in zincir üstü ihraç ve transfer acentesi altyapısı fon tarafında çalışmayı sürdürecek.

