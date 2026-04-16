Bitwise Avalanche ETF\'sini piyasaya sürdü

16.04.2026 17:46
11 milyar dolar varlık yöneten kripto varlık yöneticisi Bitwise Asset Management, BAVA hisse kodu altında işlem görecek Avalanche ETF'sini piyasaya sürdü. Fon bünyesinde tutulan AVAX'ın stake edileceği duyuruldu.

Bitwise CIO'su Matt Hougan "Avalanche, işletmeler, hükümetler ve gerçek dünya kullanım alanları için önde gelen platformlardan biri olarak öne çıkıyor." dedi. Hougan, Avalanche'ın büyük bir ağın güvenlik ve ölçeğinden yararlanırken esneklik ve kontrol imkânı sunan yapısının kurumsal düzeydeki zincir üstü uygulamalar için güçlü bir zemin oluşturduğunu vurguladı. AVAX'ın FIFA, Toyota ve Wyoming eyaletinin stablecoin ihracı gibi projelerde kullanıldığı da aktarıldı.

BAVA'nın işleme açıldığı ilk 90 dakikada yaklaşık 400.000 dolarlık işlem hacmine ulaştığı görüldü. Tanınmış ETF analisti James Seyffart bu rakamı "oldukça iyi" olarak nitelendirdi.

Bitwise, stake işlemini kendi bünyesinde kurduğu Bitwise Onchain Solutions bölümü aracılığıyla yönetecek. Şirkete göre bu yapı likiditeyi korurken Avalanche'ın yüzde 5,4 ortalama staking ödülünden maksimum düzeyde yararlanmayı hedefliyor.

TRUMP DÖNEMİNDE ALTCOIN ETF'LERİ BÜYÜYOR

Grayscale ve VanEck'in daha önce AVAX takip eden fonlar çıkardığı hatırlatılıyor. Trump yönetimi döneminde farklı altcoinleri izleyen ETF'lerin sayısı artmayı sürdürüyor. Geçen hafta Canary Capital, PEPE memecoin'ine maruz kalan bir ETF için düzenleyici başvuruda bulundu.

Evi ateşe verdi, babasını arayıp söyledikleri şok etti Evi ateşe verdi, babasını arayıp söyledikleri şok etti
İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Tahran’da görüştü İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Tahran'da görüştü
Milli takım antrenman üstüyle fotoğrafını paylaştı, taraftarları ’’Türk olacak’’ heyecanı sardı Milli takım antrenman üstüyle fotoğrafını paylaştı, taraftarları ''Türk olacak'' heyecanı sardı
Bakan Tekin: Eğitim ortamlarımızın sükuneti için gereken her adım, dikkat ve özenle atılacaktır Bakan Tekin: Eğitim ortamlarımızın sükuneti için gereken her adım, dikkat ve özenle atılacaktır
İsrail, Somaliland bölgesine büyükelçi atadı İsrail, Somaliland bölgesine büyükelçi atadı
Trabzon’daki çığ anı cep telefonu kamerasına yansıdı Trabzon'daki çığ anı cep telefonu kamerasına yansıdı

17:59
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
17:13
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
16:34
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
16:16
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
16:03
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
