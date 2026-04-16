Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmeni sınıf arkadaşı anlattı

16.04.2026 15:59
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'yı Manisa'da yaşayan sınıf arkadaşı anlattı. Kara'nın arkadaşı, "Kendisi iyiydi, yardımseverdi. Herkese yardıma koşan birisiydi. Birisi kendisinden yardım istese muhakkak yardımcı olurdu, elinden geleni yapardı. Çocukluğunda da aynıydı, o izlenimi hep verirdi." dedi.

AYLA ÖĞRETMENİ ARKADAŞI ANLATTI

Kara'nın (55) acı haberi, yıllar önce ayrıldığı memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde de üzüntüyle karşılandı. Mahallenin muhtarı Şaban Duman (56) AA muhabirine, Kara'nın hem çocukluk hem sınıf arkadaşı olduğunu söyledi.

Kara ile Urganlı Atatürk İlkokulu ve Urganlı Ortaokulu'nda 8 yıl birlikte aynı sınıfta eğitim gördüklerini ifade eden Duman, Kara'nın 1985'te ailesiyle Turgutlu'ya taşındığını, lise eğitimine orada devam ettiğini belirtti.

"ÇOCUKLUĞUNDA DA AYNIYDI, YARDIMSEVERDİ"

Duman, Kara'nın küçük yaşlardan itibaren çevresine karşı duyarlı bir insan olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Kendisi iyiydi, yardımseverdi. Herkese yardıma koşan birisiydi. Birisi kendisinden yardım istese muhakkak yardımcı olurdu, elinden geleni yapardı. Çocukluğunda da aynıydı, o izlenimi hep verirdi. Zaman zaman buraya gelirdi, görüşürdük. Otururduk, sohbet ederdik. Hep eski günlerden, okul yıllarımızdan, arkadaşlarımızdan bahsederdik. O günleri konuşurduk."

Kara ile çok anı biriktirdiklerini belirten Duman, acı haberi aldıklarında büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Duman, "Tarif edilemez bir duygu. Ne söylenecek söz var ne başka bir şey. Okul arkadaşlarımızı aradım, herkes üzgün, hiç kimse inanamadı. Gerçekten çok büyük bir acı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Güvenlik, Manisa, Güncel, Son Dakika

ABD’nin Orta Doğu’ya “binlerce ek asker göndereceği“ iddiası ABD'nin Orta Doğu'ya "binlerce ek asker göndereceği" iddiası
Evi ateşe verdi, babasını arayıp söyledikleri şok etti Evi ateşe verdi, babasını arayıp söyledikleri şok etti
Eski eşini öldürüp oğlunu yaralayan sanıktan akılalmaz savunma Eski eşini öldürüp oğlunu yaralayan sanıktan akılalmaz savunma
Kızı da annesi Çağla Kubat’ın izinden gidiyor Kızı da annesi Çağla Kubat'ın izinden gidiyor
Suudi turist Şişli’de otel odasında ölü bulundu Suudi turist Şişli'de otel odasında ölü bulundu
Richarlison’dan depresyon itirafı: Arabayı duvara vurup ölmek istedim Richarlison'dan depresyon itirafı: Arabayı duvara vurup ölmek istedim

16:34
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
16:16
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
16:03
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
