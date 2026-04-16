Üye Girişi
Son Dakika Logo

Damat Tween Yön. Kur. Bşk. Süleyman Orakçıoğlu: Dünya Kupası'nda Milli Takımımıza özel koleksiyonlar hazırlıyoruz

Haberin Videosunu İzleyin
16.04.2026 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Leadworld İş ve Ekonomi Forumu’na katılan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, milli takım ile yürütülen iş birliklerinin marka açısından büyük önem taşıdığını belirterek “Milli takım bizim göz bebeğimiz. Dünya sahnesinde sadece oyunlarıyla değil, şıklıklarıyla da konuşulsun istiyoruz” dedi.

Türkiye’nin ekonomi, ticaret, enerji, finans ve iş dünyasının en üst düzey liderlerini bir araya getiren LeadWorld Executive Business Forum 2026'da Haberler.com ekibi, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Orakçıoğlu, milli takımla yürütülen iş birliklerinden global pazarlara, spor yatırımlarından uluslararası taleplere kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MİLLİ TAKIMLA GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ VE DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Leadworld İş ve Ekonomi Forumu’nda konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, milli takım ile yürütülen iş birliklerinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Orakçıoğlu, “Milli takım bizim göz bebeğimiz. İnanılmaz bir jenerasyon var ve Dünya Kupası’nda çok önemli başarılara imza atacaklar” diyerek Türk futboluna olan güvenini dile getirdi.

Damat Tween ve D’S Damat markalarıyla milli takıma özel koleksiyonlar hazırladıklarını ifade eden Orakçıoğlu, Riva’daki tesislerde bu koleksiyon için mağaza açtıklarını ve bu iş birliğini daha da ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Milli takım oyuncularının sadece sahadaki performanslarıyla değil, tarzlarıyla da öne çıkmasını istediklerini belirten Orakçıoğlu, “Dünya sahnesinde ultra şıklıklarıyla da konuşulsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

PARAGUAY MİLLİ TAKIMI’NDAN DİKKAT ÇEKEN TEKLİF

Orakçıoğlu, pazar çeşitliliğinin önemine dikkat çekerken dikkat çeken bir gelişmeyi de paylaştı. Dünya Kupası’nda Türkiye’nin karşılaşacağı takımlardan biri olan Paraguay ile de bağlantılarının bulunduğunu belirten Orakçıoğlu, bu ülkede mağazalarının olduğunu söyledi.

Paraguay Milli Takımı’ndan kendilerine özel bir talep geldiğini açıklayan Orakçıoğlu, “Paraguay Milli Takımı da Dünya Kupası’na katılırken Damat Tween’den giyinmek istediklerini iletti. Bu yönde çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Bu gelişmenin, Türk markalarının uluslararası alandaki etkisini göstermesi açısından önemli olduğuna dikkat çekildi.

SPOR VE GENÇLERE YATIRIM, GLOBAL BÜYÜME STRATEJİSİ

Sadece futbol değil farklı spor branşlarına da destek verdiklerini belirten Orakçıoğlu, özellikle genç sporculara yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı. Tekvando gibi branşlarda başarılı sporculara destek verdiklerini ifade eden Orakçıoğlu, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

Orakçıoğlu, markalarının dünya genelinde farklı pazarlarda faaliyet gösterdiğini ve bu çeşitliliğin kriz dönemlerinde önemli avantaj sağladığını belirterek, global büyüme stratejilerinin sürdüğünü ifade etti.

Leadworld İş ve Ekonomi Forumu kapsamında yapılan bu değerlendirmelerde Orakçıoğlu, hem milli takım iş birlikleri hem de uluslararası açılımlarla Türk markalarını dünya sahnesinde daha güçlü bir konuma taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 17:12:17. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.