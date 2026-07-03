Bitwise: Strategy'nin Bitcoin'deki hakimiyeti bitti - Son Dakika
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Bitwise: Strategy'nin Bitcoin'deki hakimiyeti bitti

Bitwise: Strategy\'nin Bitcoin\'deki hakimiyeti bitti
03.07.2026 15:30
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Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan, geçen haftaki STRC çalkantısının ardından Strategy'nin Bitcoin'in en büyük alıcısı olarak döneminin sona erebileceğini savundu. Hougan'a göre şirketin yerini bir sonraki döngüde bankalar ve büyük kurumsal yatırımcılar alacak.

Hougan, Strategy'nin yıllardır dünyanın en baskın Bitcoin alıcısı ve tek yönlü bir talep kaynağı olduğunu ancak bu günlerin muhtemelen geride kaldığını söyledi. Analiste göre yatırım bankaları, varlık yöneticileri, emeklilik fonları ve devlet varlık fonları önümüzdeki dönemde Strategy'nin yerini alarak Bitcoin talebinin başlıca sürükleyicisi olacak.

Strategy'nin Bitcoin alım modeline duyulan güven, ana sürekli imtiyazlı hisse ürünü Stretch'in (STRC) geçen ay 100 dolarlık nominal değerinden 75 doların altına sert biçimde kopmasıyla zayıfladı. Bu durum, şirketin temettü modelinin sürdürülemez olabileceği endişesini artırdı. STRC olayı, Bitcoin'in 25 Haziran'da 58 bin 190 dolarla 21 ayın en düşüğüne gerilemesiyle aynı döneme denk geldi.

HOUGAN STRC'Yİ 2021 GBTC ÇÖKÜŞÜNE BENZETTİ

Hougan, STRC olayını klasik döngü sonu dinamikleri olarak nitelendirdi ve çöküşünü 2021'de Grayscale'in GBTC priminin erimesindeki benzer bir finansal mühendislik vakasına benzetti. Analiste göre yüksek getiri ve düşük oynaklık arayan para, ikisini de sunmayan Bitcoin'i almak için kullanıldı. Bu paranın bir dip bulunmadan önce sistemden temizlenmesi gerekiyor.

Strategy, çalkantıya temettüleri finanse etmek için gerektiğinde Bitcoin satma taahhüdü ve dolar rezervini 2,55 milyar dolara çıkararak yanıt verdi. Bu adımlar acil endişeleri hafifletse de Hougan'a göre şirketin sektörün en agresif alıcısı konumunu zayıflattı. Yine de Hougan, Strategy'nin bir sonraki yükseliş döneminde net alıcı olmayı sürdüreceğini belirtti.

STRATEGY BİTCOİN ARZININ YALNIZCA YÜZDE 4'ÜNÜ TUTUYOR

Strive CEO'su Matt Cole ise Strategy'nin STRC olayının gereğinden fazla medya ilgisi çektiğini ve Bitcoin fiyatını olması gerekenden fazla aşağı ittiğini savundu. Cole'a göre Strategy'nin elindeki 847 bin 363 Bitcoin, toplam arzın yalnızca yüzde 4'üne denk geliyor ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) standartlarına göre bu pay önemli sayılmıyor. Komisyon bir pozisyonu ancak yüzde 5'ten itibaren önemli kabul ediyor.

Hougan da endişelere rağmen Strategy'nin likidite riski taşımadığını vurguladı. Analiste göre şirketin 7 milyar dolarlık borcuna karşılık 52 milyar dolarlık likit varlığı bulunuyor ve şirketin riske girmesi için Bitcoin'in yaklaşık yüzde 70 daha, yani 18 bin 500 dolara düşmesi gerekiyor. Hougan, Strategy bugün Bitcoin satmaya başlasa STRC ve diğer imtiyazlı hisse ürünlerinin temettülerini 28 yıl boyunca karşılayabileceğini de ekledi.

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