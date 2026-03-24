BlackRock CEO'sundan tokenizasyon çağrısı
BlackRock CEO'sundan tokenizasyon çağrısı

BlackRock CEO\'sundan tokenizasyon çağrısı
24.03.2026 11:03
BlackRock CEO'su Larry Fink, tokenizasyona odaklandı. Dünya nüfusunun yarısının dijital cüzdan taşıdığını belirten Fink, aynı cüzdanın uzun vadeli yatırımı ödeme göndermek kadar erişilebilir hale getirebileceğini yazdı.

Mektubunda bu vizyonu somutlaştıran Fink, "Dünya nüfusunun yarısı cebinde dijital cüzdan taşıyor. O cüzdanın aynı zamanda uzun vadede çeşitli şirketlere yatırım yapmanıza izin verdiğini hayal edin. Bir ödeme göndermek kadar kolayca." ifadelerini kullandı. Tokenizasyonun bu geleceği hızlandırabileceğini savunan Fink, yatırımların ihraç edilmesini, alım satımını ve erişimini kolaylaştıracağını vurguladı.

NASDAQ VE SEC DE HAREKETE GEÇTİ

Bu çağrı Fink'ten ikinci yıl arka arkaya geliyor. Geçen yıl tokenizasyonu posta hizmetinden e-postaya geçişe benzetmiş, piyasaların kapanmasına gerek kalmayacağını ve günler süren işlemlerin saniyeler içinde sonuçlanabileceğini söylemişti. Bu yıl vurgu noktası teknik altyapıdan kitlesel erişime kaydı. Tokenizasyon, hisse senedi ve tahvil gibi geleneksel varlıkları dijital tokenlara dönüştürerek fraksiyonel sahipliği ve küçük yatırımcıların piyasalara katılımını kolaylaştırıyor.

Fink'in değerlendirmeleri, geleneksel finans kurumlarının Blockchain altyapısını aktif biçimde test ettiği bir döneme denk geliyor. Geçen hafta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Nasdaq'ın tokenize hisse senetlerinin alım satımını test edeceği pilot programı başlatmasına onay verdi. Komisyon Başkanı Paul Atkins yönetiminde zincir üstü menkul kıymetlere yönelik kural yapımı da hız kazandı.

Bu kararla eş zamanlı olarak Nasdaq ve dijital varlık şirketi Talos, tokenize teminatların kurumsal yatırımcılar tarafından kullanılabilir hale getirilmesine yönelik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Nasdaq Yürütme Başkan Yardımcısı Roland Chai, ortaklığın zincir içi ve zincir dışı piyasa ekosistemlerini bir araya getirirken likidite ve piyasa bütünlüğünü koruduğunu belirtti.

Kurumsal ilgi BlackRock ile sınırlı kalmıyor. Dünyanın ikinci büyük yatırım bankası Goldman Sachs, geçtiğimiz yıl pay sahiplerine yazdığı mektupta ilk kez kripto para birimlerine doğrudan yer verdi. Banka, elektronik ticaretin büyümesi ve dağıtık defter teknolojilerinin rekabeti artırdığını kabul etti.

Son Dakika Kripto Para BlackRock CEO'sundan tokenizasyon çağrısı - Son Dakika

SON DAKİKA: BlackRock CEO'sundan tokenizasyon çağrısı - Son Dakika
