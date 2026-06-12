BlackRock'ın getiri sağlayan yeni Bitcoin ETF'sinin tarihi netleşiyor - Son Dakika
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BlackRock'ın getiri sağlayan yeni Bitcoin ETF'sinin tarihi netleşiyor

BlackRock\'ın getiri sağlayan yeni Bitcoin ETF\'sinin tarihi netleşiyor
12.06.2026 17:04
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BlackRock, getiri sağlayan Bitcoin ETF'si için Form 8-A başvurusu yaptı ve bir analiste göre fon önümüzdeki hafta işleme açılabilir.

En büyük spot Bitcoin fonunu yöneten BlackRock'ın bu adımı, yakın bir lansmana işaret ediyor. Resmi başvuruya göre şirket, iShares Bitcoin Premium Income ETF için 8-A formunu dün SEC'e iletti. Form 8-A, menkul kıymetleri 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasası kapsamında tescil ettirmek için SEC'e sunuluyor.

ETF analisti Eric Balchunas, bu tür başvuruların genellikle bir hafta içinde lansman anlamına geldiğini belirtti. Balchunas, "Bu genellikle bir hafta içinde lansman demek." ifadesini kullanarak fonun BITA koduyla önümüzdeki perşembe işleme açılabileceğini öngördü.

FON YÜZDE 0,65 ÜCRETLE GELİR SUNACAK

iShares Bitcoin Premium Income ETF, spot Bitcoin pozisyonunu getiri sağlayan bir mekanizmayla birleştiriyor ve yüzde 0,65 sponsor ücreti taşıyor. Fon, ağırlıklı olarak BlackRock'ın kendi spot Bitcoin ETF'si ve türünün en büyüğü olan IBIT üzerine alım opsiyonu satacak. Başvuru, şirketin bu ücreti belirleyen dördüncü değişikliği sunmasından birkaç gün sonra geldi. Belirlenen ücret, örtülü alım opsiyonu (covered call) kullanan rakip Bitcoin ETF'lerinin altında kalıyor.

Bu sırada Goldman Sachs da kendi getiri sağlayan Bitcoin ETF'si için SEC ile çalışıyor. Nisanda başvurusu yapılan fonun, Balchunas'ın daha önceki açıklamasına göre 1 Temmuz civarında işleme açılması bekleniyor.

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Son Dakika Kripto Para BlackRock'ın getiri sağlayan yeni Bitcoin ETF'sinin tarihi netleşiyor - Son Dakika

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