BNB Chain stablecoin maliyetlerini sıfırlıyor

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BNB Chain, kripto para ekosisteminde çığır açacak bir girişime imza attı. Gas ücreti olmadan stablecoin transferleri sunan yeni altyapı, kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak. Bu hamle, günlük kripto işlemlerini basitleştirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Merkezi borsalar ve cüzdan sağlayıcılarıyla yapılan iş birlikleri, bu yeniliğin etkisini artıracak.

BNB Chain İle Gas Ücretleri Tarihe Karışıyor

BNB Chain, duyurduğu yeni stablecoin altyapısıyla, kripto dünyasında büyük bir adım attı. Bu yenilikçi girişim, stablecoin ödemelerini daha erişilebilir, hızlı ve ekonomik hale getirmeyi öngörüyor.

Ekosistem geliştirme direktörü Gala Wen açıklamada, "merkezi borsalar, cüzdan sağlayıcıları ve köprülerle" iş birliği yaparak "gas ücretisiz işlem deneyimi" oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Bu yenilikçi girişim, Tether (USDT), USD Coin (USDC) ve First Digital USD (FDUSD) gibi önde gelen stablecoinler için gas ücretisiz transfer imkanı sunuyor.

BNB Chain'in bu hamlesi, kripto para kullanımının yaygınlaşmasına destek olacak ücretsiz transferleri mümkün hale getiriyor. Bu gelişme Binance ve Gate.io gibi önde gelen merkezi kripto borsalarıyla (CEX) yapılan ortaklıkları kapsıyor.

Wen, girişimin amacının "stablecoin kullanımını basitleştirmek ve yaygınlaştırmak" olduğunu vurguladı. Bu sayede stablecoinlerin "günlük hayata entegrasyonu" ve BNB Chain'in "Web3'ün yaygın adaptasyon" hedefine ulaşılması planlanıyor.

Girişim, cüzdan ve çapraz zincir köprü desteğini de geliştirerek kullanıcıların gas ücretsiz işlemlere erişimini iyileştirmeyi hedefliyor. Bitget Wallet ve SafePal, gas ücretisiz çözümü halihazırda dahil etti. Binance Web3 Wallet ve Trust Wallet'ın da yakında bu listeye katılması bekleniyor.

Celer gibi köprü sağlayıcılarla yapılan iş birliklerinin "sıfır ücretli transferler ve üstün likidite" sağlayarak çapraz zincir varlık hareketini kolaylaştıracağı belirtildi. Bu gelişme, kripto ekosisteminde nakit akışının artışını sağlayacak ve kullanıcıların farklı Blockchain ağları arasında varlık transferi yapmasını kolaylaştıracak.

Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi 30 Haziran'da yürürlüğe girdi ve 30 Aralık'tan itibaren kripto varlık hizmet sağlayıcıları (CASP) için geçerli olacak. Wen, bu düzenlemenin girişime etkisi hakkında, BNB Chain'in "stablecoin çıkarmak veya yönetmekten ziyade işlem verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya" odaklandığını açıkladı.