Finansal sistemin geleceğini şekillendiren kripto düzenlemeleri küresel ölçekte yeni bir boyut kazanıyor. PBOC'nin yayımladığı rapor, anakarada kripto yasağı devam ederken Hong Kong'un farklı bir yol izlediğini ortaya koyuyor.
Çin Halk Bankası'nın 2024 Finansal İstikrar raporu, kripto varlıkların düzenlenmesi konusunda küresel çabaları değerlendirdi. Rapor, 51 farklı yargı bölgesinin kripto varlıklara yönelik kısıtlamalar ve yasaklar getirdiğini belirtti.
Hong Kong'un Haziran 2023'te başlattığı kripto lisanslama rejimi, lisanslı borsaların perakende yatırımcılara hizmet vermesine olanak sağlıyor. Bu gelişme Çin'in kripto politikasında bölgesel farklılıklar olduğunu gösteriyor.
PBOC, kripto varlıkların sistemik önemli finansal kurumlarla bağlantılarının sınırlı olabileceğini belirtirken ödeme ve perakende yatırım alanlarında risk potansiyeline dikkat çekti. Finansal İstikrar Kurulu'nun önerdiği uluslararası düzenleme çerçevesi de raporun önemli başlıkları arasında yer aldı.
Son Dakika › Kripto Para › Çin Merkez Bankası Hong Kong'un kripto lisanslamasını incelemeye aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?