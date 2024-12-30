Çin Merkez Bankası Hong Kong'un kripto lisanslamasını incelemeye aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Çin Merkez Bankası Hong Kong'un kripto lisanslamasını incelemeye aldı

Çin Merkez Bankası Hong Kong\'un kripto lisanslamasını incelemeye aldı

Çin Halk Bankası (PBOC), 2024 Finansal İstikrar raporunda kripto para düzenlemelerine geniş yer verdi. Rapor, 51 ülkenin kripto varlıklara yönelik kısıtlamalarını incelerken Hong Kong'un kripto lisanslama rejimine özel önem gösterdi. HSBC ve Standard Chartered gibi büyük bankaların kripto işlemlerini denetleme zorunluluğu da vurgulandı.

30.12.2024 12:57  Güncelleme: 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finansal sistemin geleceğini şekillendiren kripto düzenlemeleri küresel ölçekte yeni bir boyut kazanıyor. PBOC'nin yayımladığı rapor, anakarada kripto yasağı devam ederken Hong Kong'un farklı bir yol izlediğini ortaya koyuyor.

Hong Kong Kripto Ekosistemi Gelişmeye Devam Ediyor

Çin Halk Bankası'nın 2024 Finansal İstikrar raporu, kripto varlıkların düzenlenmesi konusunda küresel çabaları değerlendirdi. Rapor, 51 farklı yargı bölgesinin kripto varlıklara yönelik kısıtlamalar ve yasaklar getirdiğini belirtti.

Hong Kong'un Haziran 2023'te başlattığı kripto lisanslama rejimi, lisanslı borsaların perakende yatırımcılara hizmet vermesine olanak sağlıyor. Bu gelişme Çin'in kripto politikasında bölgesel farklılıklar olduğunu gösteriyor.

PBOC, kripto varlıkların sistemik önemli finansal kurumlarla bağlantılarının sınırlı olabileceğini belirtirken ödeme ve perakende yatırım alanlarında risk potansiyeline dikkat çekti. Finansal İstikrar Kurulu'nun önerdiği uluslararası düzenleme çerçevesi de raporun önemli başlıkları arasında yer aldı.

Standard Chartered Bank, Çin Halk Cumhuriyeti, Kripto Para, Hong Kong, Hsbc, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Çin Merkez Bankası Hong Kong'un kripto lisanslamasını incelemeye aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
12:42 Fiyatı 800 lira zamlanan hindi elde kaldı Fiyatı 800 lira zamlanan hindi elde kaldı
12:41 Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı Gerekçesi olaydan daha enteresan Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan
12:31 Almanya’da uçak kazası Biri ağır iki kişi yaralı Almanya'da uçak kazası! Biri ağır iki kişi yaralı
12:19 DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
12:05 Kolları sıvadılar: İşte Serdar Dursun’un yeni takımı Kolları sıvadılar: İşte Serdar Dursun'un yeni takımı
11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:47 Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme
11:40 Sürekli karakola ifade vermeye gidiyor Sebebini duyan inanamıyor Sürekli karakola ifade vermeye gidiyor! Sebebini duyan inanamıyor
11:38 Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 08:56:20. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Merkez Bankası Hong Kong'un kripto lisanslamasını incelemeye aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.