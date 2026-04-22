Circle kripto hisselerinde zirvede

Circle'ın güçlü seyri, USDC arzındaki büyüme ile kısa vadeli Hazine tahvili getirilerinin etkileşiminden kaynaklanıyor. USDC dolaşım arzı yıl başından bu yana yüzde 3,7, son 12 ayda ise yüzde 30'dan fazla arttı. Getirilerin düşmesine karşın mutlak rezerv tabanındaki genişleme, getiri sıkışmasından kaynaklanan gelir kaybını telafi etti.

Coinbase cephesinde ise Ekim 2025'teki tasfiye dalgası spekülatif işlem hacmini sert biçimde daralttı ve şirketin işlem ücreti gelirlerini zayıflattı. Coinbase'in Base L2 ağından ve staking faaliyetlerinden elde ettiği gelirler bu kaybı karşılamaya yetmedi.

KRİPTO HİSSELERİNDE YAPISAL AYRIŞMA

Söz konusu tablo, kripto ilişkili hisselerin artık birbirinden farklı dinamiklere yanıt veren özgün iş modellerine sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Circle'ı stablecoin arzı ve faiz oranları, Strategy'yi (MSTR) spot Bitcoin (BTC) fiyatı, Coinbase'i ise işlem hacimleri ve girişim portföyündeki token değerleri yönlendiriyor. Bu ayrışmanın kurumsal kripto para tahsis stratejilerini yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Kurumsal yatırımcılar daha önce spot Bitcoin veya Ethereum (ETH) dışında kripto maruziyeti sağlamak için Coinbase hissesini genel bir vekil araç olarak kullanıyordu. Artık stablecoin benimseme tezi Circle üzerinden, Bitcoin hazine tezi Strategy üzerinden, saf kripto betası ise Coinbase üzerinden ifade edilebiliyor.

Öte yandan ABD'nin stablecoin düzenleyici çerçevesinin şekillenmesi, Circle açısından kritik bir risk oluşturuyor. Eşdeğer düzenleyici statüye kavuşacak bir JPMorgan veya Bank of America tarafından ihraç edilecek tokenlaştırılmış dolar, Circle'ın dağıtım ağı ve marka gücüne dayanan rekabet avantajını kısa sürede aşındırabilir.