Circle yeni rakibiyle Wall Street\'i ikiye böldü

Mizuho, hedef fiyatını yüzde 41'in üzerinde kırparak 85 dolardan 50 dolara indirdi. Mizuho analisti Dan Dolev, Circle'ın karşı karşıya olduğu en büyük tehdidin yeni dolar destekli stablecoin Open USD olduğunu vurguladı. Proje, aralarında Visa, Mastercard, Stripe, BlackRock ve Coinbase'in de bulunduğu 140'tan fazla finans, teknoloji ve kripto şirketinin desteğiyle yola çıkıyor.

Circle'ın, Coinbase ve Binance gibi ortaklarıyla geliri paylaştıktan sonra rezerv gelirinin yaklaşık yüzde 38'ini elinde tuttuğu modelin aksine Open USD, rezerv getirisinin neredeyse tamamını dağıtıcılara yönlendiren ve kendisine yalnızca küçük bir yönetim ücreti bırakan geçişli bir model üzerine kurulu. Mizuho, bunun Circle'ı rekabet için rezerv gelirinden daha büyük bir pay vermeye zorlayabileceğini savunuyor. Dolev, zamanla dağıtım ortaklarının Circle'dan daha fazlasını talep etme cesareti bulacağını yazdı.

JPMORGAN ANLAŞMAYI MAHKUM İKİLEMİ OLARAK NİTELENDİRDİ

Mizuho, Circle'ın en büyük USDC dağıtım ortağı olan Coinbase ile mevcut gelir paylaşımı anlaşmasının önümüzdeki ay yenilenmesinin beklendiğine dikkat çekti. Coinbase aynı zamanda Open USD'nin kurucu üyelerinden biri olduğu için yeni koşulları müzakere ederken elinde ek bir koz bulunabilir.

JPMorgan da farklı bir yönden benzer bir sonuca vardı. Banka, Circle'ın merkeziyetsiz borsa Hyperliquid ile gözden geçirilen USDC ortaklığını, dağıtıcıların şimdiden daha avantajlı koşullar elde ettiğinin kanıtı olarak gösterdi. Yeni anlaşmaya göre Coinbase, Hyperliquid'in USDC bakiyelerine bağlı tüm rezerv gelirini alacak ve getirinin yaklaşık yüzde 90'ını borsaya geri verecek. JPMorgan bu düzenlemeyi, Circle ile Coinbase'i ortakları elde tutmak için en cazip gelir paylaşımı koşullarını sunmaya iten bir mahkûm ikilemi olarak nitelendirdi. Bankaya göre Hyperliquid şu an dolaşımdaki arzın yaklaşık yüzde 8'ine denk gelen 6 milyar dolar dolayında USDC tutuyor.

BERNSTEIN 190 DOLARLIK HEDEFİNİ KORUDU

Diğer bazı analistler bu endişeleri abartılı görüyor. Bernstein, Open USD konsorsiyumunun bu ay devreye girmesinin ardından Circle için olumlu görüşünü ve 190 dolarlık hedef fiyatını yineledi. Kuruma göre Open USD, Circle'a rekabet tehdidi oluşturmak yerine stablecoinleri büyüyen bir varlık sınıfı olarak doğruluyor. Bernstein, Circle'ın likiditesinin, düzenlemedeki erken başlangıcının ve ağ etkilerinin kolay taklit edilemeyeceğini, konsorsiyum öncülüğündeki diğer finans projelerinin ise geçmişte tutunmakta zorlandığını belirtti.

William Blair analistleri de olumlu görüşlerini koruyarak Open USD'yi bir soruna çözüm arayan bir girişim olarak tanımladı. Böylece stablecoin piyasasında Circle'ın konumuna dair Wall Street cephesi ikiye bölünmüş oldu.