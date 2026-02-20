CME Group, kripto vadeli işlem ve opsiyon piyasalarını 7/24 hizmete açıyor

Kısa bir süre önce yapılan açıklamaya göre güncelleme, CME'nin kripto vadeli işlemlerini 2026'da "her an açık" hale getirme planlarını resmiyet kazandırıyor. Geleneksel varlık sınıflarından farklı olarak dijital varlıklar spot borsalarda kesintisiz işlem görüyor. Bu durum regüle piyasalarda riskten korunma ve pozisyon yönetimi açısından zamanlama boşlukları yaratıyordu.

REKOR HACİMLER KURUMSAL TALEBİ YANSTIYOR

CME'nin hisse senedi, döviz ve alternatif ürünlerden sorumlu küresel başkanı Tim McCourt, müşterilerin kripto risk yönetimine olan talebinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. McCourt, 2025 yılında kripto vadeli işlem ve opsiyonlarında 3 trilyon dolarlık rekor kavramsal hacme ulaşıldığını aktardı.

Yılın başından bu yana CME'nin kripto ürünlerinde günlük ortalama işlem hacmi 407.200 sözleşmeye ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 46 arttı. Günlük ortalama açık pozisyon ise yüzde 7'lik artışla 335.400 sözleşme düzeyinde gerçekleşti.

CME, 2017'de Bitcoin vadeli işlemlerini piyasaya sürmesinin ardından ürün yelpazesini kademeli olarak genişleterek son dönemde Cardano, Chainlink ve Stellar'a dayalı sözleşmeleri de bünyesine ekledi.