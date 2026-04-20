Coinbase Birleşik Krallık'ta kripto destekli kredi başlattı

20.04.2026 19:31
Coinbase, Birleşik Krallık kullanıcılarına Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve cbETH teminatlı USDC kredisi sunmaya başladı. Ürün, Base ağı üzerinde çalışan Morpho protokolü üzerinden işleniyor.

Pazartesi günkü duyuruya göre kullanıcılar, Bitcoin teminatlıyla 5 milyon dolara kadar USDC borçlanabiliyor. Coinbase Wrapped Staked Ethereum olarak da bilinen cbETH de teminat olarak kabul ediliyor. Faiz oranları değişken olup Morpho tarafından piyasa koşullarına göre belirleniyor.

Ürünün sabit bir geri ödeme takvimi bulunmuyor. Kredi-değer oranının (LTV) belirlenen eşikleri aşması durumunda ise kullanıcılar tasfiye riskiyle karşılaşıyor.

FCA REJİMİ 2027'DE TAMAMLANACAK

Lansman, İngiltere'deki düzenleyici gelişmelerle eş zamanlı gerçekleşti. İngiltere Mali Davranış Otoritesi (FCA), çarşamba günü stablecoin, işlem platformları, saklama ve staking alanlarını kapsayan yeni bir kripto para düzenlemesine ilişkin danışma sürecini başlattı. Rejimin Ekim 2027'de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Rejim tamamlanana kadar ülkedeki düzenleme yalnızca finansal tanıtım ve kara para aklamayla mücadele (AML) kurallarını kapsıyor.

Söz konusu lansman, Coinbase'in ABD'de sunduğu kripto destekli kredi hizmetini İngiltere'ye taşıyor. Şirket, daha önce New York dışındaki ABD eyaletlerinde başlattığı ürünle kullanıcılara Ethereum teminatıyla 1 milyon dolara kadar USDC borçlanma imkânı tanımıştı.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA BÜYÜYEN ÜRÜN YELPAZESİ

Coinbase, Şubat 2025'te FCA'dan kayıtlı kripto hizmet sağlayıcısı statüsü aldı ve hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara kripto para ile fiat hizmetleri sunmaya başladı. Kasım 2025'te şirket, İngiltere'de merkeziyetsiz borsa (DEX) işlemleri ve tasarruf hesabı hizmetlerini de devreye aldı.

Coinbase aynı zamanda kripto destekli kredileri geleneksel finans alanına taşıma adımlarını sürdürüyor. 26 Mart'ta şirket, Better Home & Finance ile ortaklık kurarak Bitcoin veya USDC'yi konut kredisi peşinatı için kullanılabilecek teminata dönüştüren bir hizmet başlattı.

