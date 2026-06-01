Coinbase, Hindistan'da rupi transferlerini başlattı
Coinbase, Hindistan'da rupi transferlerini başlattı

01.06.2026 14:32
Coinbase, Hindistan'da IMPS ağı üzerinden doğrudan rupi yatırma ve çekme işlemlerini açtı. Kullanıcılar aynı platformda spot piyasalar, sürekli vadeli işlemler ve Advanced Trade'e erişebilecek.

Coinbase, Hindistan'daki kullanıcılar için yerel banka hesapları ile borsa arasında doğrudan rupi transferlerini devreye aldı. Şirketin 31 Mayıs 2026'da yayımladığı blog duyurusuna göre yeni hat, Immediate Payment Service ağı üzerinden para yatırma ve çekme işlemlerini kapsıyor.

Yeni düzenlemeyle kullanıcılar Hindistan rupisiyle spot piyasalara, sürekli vadeli işlemlere ve Coinbase'in Advanced Trade arayüzüne tek platform üzerinden erişebilecek. Şirket ayrıca yerel INR emir defterleriyle Hindistan içi likiditeyi yoğunlaştırmayı ve kullanıcıları küresel borsasına bağlamayı hedefliyor.

Adım, Coinbase'in Hindistan Mali İstihbarat Birimi'ne Mart 2025'te kayıt yaptırmasının ardından geldi. Şirket bu kaydın, Hindistan'ın kara para aklamayla mücadele çerçevesi kapsamında ülkede kripto alım satım hizmeti sunmasına imkan verdiğini belirtmişti.

HİNDİSTAN'DA REKABET VE VERGİ BASKISI ARTIYOR

Coinbase, 2022'de Hindistan'da UPI tabanlı rupi yatırma işlemlerini kısa süre desteklemiş ancak ödeme otoritelerinin kripto kullanımına mesafe koyması ve iş ortaklarının desteği kesmesi sonrası bu hizmeti birkaç gün içinde durdurmuştu.

Hindistan pazarı, yerel platformların ve küresel borsaların faaliyet gösterdiği kalabalık bir alan olmaya devam ediyor. Buna karşın doğrudan IMPS tabanlı banka hattı, Coinbase'in ülkedeki erişimini kriptoya özel veya eşler arası rupi kanallarının ötesine taşıyor.

Chainalysis, Hindistan'ı 2025 Küresel Kripto Benimseme Endeksi'nde 150'den fazla ülke arasında ilk sıraya koydu. Ülkede birçok dijital varlık kazancı için yüzde 30 vergi ve bazı işlemler için yüzde 1 kaynakta kesinti uygulanıyor.

14:50
Büyük oynuyor! Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif
14:18
Yok artık daha neler! Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı
14:07
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
13:59
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
13:47
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
