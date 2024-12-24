Cryptocom yeni platformunu duyurdu

Kripto Para

Formula 1'den UFC'ye kadar spor dünyasında güçlü bir marka bilinirliğine sahip olan Cryptocom, bu alandaki varlığını spor tahminleriyle genişletiyor. Şirketin İletişim Direktörü Matt David, sporun markalarının önemli bir parçası olduğunu vurgularken, bu yeni platformun Cryptocom'un ABD pazarındaki konumunu pekiştirmesi bekleniyor.

Cryptocom Spor Tahminlerinde Polymarket Modelini Benimsiyor

Cryptocom'un yeni spor tahmin platformu, Polymarket'in ABD başkanlık seçimlerindeki başarısından esinleniyor. Polymarket, başkanlık seçimlerinde 3 milyar dolarlık işlem hacmine imza attı. Bu başarı, tahmin platformlarının potansiyelini ortaya koydu.

Platform, kullanıcılara spor etkinliklerinin sonuçlarına dair basit bir "Evet/Hayır" seçeneği sunuyor. CFTC düzenlemelerine uygun olarak geliştirilen sistem hem mobil uygulama hem de web üzerinden erişilebilir.

Şubat ayında gerçekleşecek Super Bowl için platform üzerinde şimdiden 1 milyar doları aşan tahmin işlemi oluştu. Bu rakam, Cryptocom'un ABD'deki en büyük rakipleri Kraken ve Coinbase ile yarışında önemli bir avantaj sağlayabilir.