CryptoQuant: Borsalara kripto akışı oynaklık sinyali veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CryptoQuant: Borsalara kripto akışı oynaklık sinyali veriyor

CryptoQuant: Borsalara kripto akışı oynaklık sinyali veriyor
04.07.2026 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zincir üstü analiz şirketi CryptoQuant, Bitcoin, Ethereum ve altcoinlerin borsalara transferinde sert bir artış yaşandığını ve bu tablonun tarihsel olarak kripto piyasasında yükselen oynaklık dönemlerinin habercisi olduğunu bildirdi. Şirkete göre artış, ağırlıklı olarak büyük yatırımcılardan kaynaklanıyor.

CryptoQuant araştırma başkanı Julio Moreno, Bitcoin'in borsalara transferinin 30 Haziran'da 49 bin BTC'ye yaklaşarak bu yıl yalnızca dört kez görülen bir uç seviyeye ulaştığını belirtti. Moreno'ya göre bu büyüklükteki önceki sıçramaların ardından fiyatta keskin oynaklık ve yönlü hareketler yaşandı. Analist, bu seviyelerde piyasanın borsalara yeniden konumlanan büyük miktarda Bitcoin'i emdiğini ve bunun geçmişte önemli yönlü hareketlerden önce görüldüğünü kaydetti.

Moreno, borsalara ortalama Bitcoin transferinin yaklaşık 1 BTC'den 2 BTC'ye çıkarak ikiye katlandığını, bunun balinalarla kurumsal yatırımcıların daha büyük miktarları hareket ettirdiğini gösterdiğini söyledi. Ona göre ortalama transfer büyüklüğündeki sıçramalar, tek başına yüksek hacimden daha olumsuz bir sinyal sayılıyor ve aşağı yönlü baskının güvenilir bir öncü göstergesi olarak biliniyor. Sıçrama, Bitcoin'in kritik 60 bin dolar desteğini test ettiği döneme denk geldi. Bu destek kırılırsa fiyat, yaklaşık 53 bin dolarlık gerçekleşen fiyata doğru gerileyebilir. Bitcoin şu anda yaklaşık 62 bin dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM VE ALTCOİN GİRİŞLERİ DE YÜKSELDİ

Eğilim Bitcoin'le sınırlı değil. Ethereum'un borsalara transferi haziran sonunda 1,25 milyon ETH'nin üzerine çıktı. Moreno, bu artışın yükselen satış baskısıyla tutarlı olduğunu söyledi. Analiste göre Bitcoin ve Ethereum transferlerindeki eşzamanlı sıçramalar, geçmişte tek bir varlıktaki zayıflıktan çok geneldeki bir riskten kaçış hareketine işaret etti ve piyasa genelinde oynaklık ihtimalini artırdı.

Altcoin transferleri de sert biçimde arttı. Altcoin transfer işlemlerinin sayısı bu hafta başında yaklaşık 45 bine ulaşarak son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Moreno bunu, fiyatlar için tarihsel bir dönüm noktası sinyali olarak nitelendirdi.

BENZER SİNYAL BİTCOİN'İ 82 BİNDEN 58 BİNE İTMİŞTİ

Moreno, benzer bir sıçramanın Bitcoin'in mayıs başındaki yaklaşık 82 bin dolardan haziran sonunda 58 bin doların altına düşmesinden önce yaşandığını hatırlattı. Analiste göre eşiğin Bitcoin 60 bin dolar desteğini test ederken yeniden aşılması, mevcut tablonun önceki düşüş dalgasından önceki desene yakından benzediğini ve piyasa katılımcılarının daha temkinli olması gerektiğini gösteriyor.

Öte yandan aynı dönemde ABD spot Bitcoin ETF'leri, perşembe günü 221,7 milyon dolarlık net girişle 10 günlük çıkış serisini kırdı. Bu giriş, borsa transferlerinin işaret ettiği baskıya karşı bir denge unsuru olarak öne çıkıyor.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para CryptoQuant: Borsalara kripto akışı oynaklık sinyali veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü
Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı
Fransa’da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm Fransa'da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm
Yok böyle operasyon İstanbul’un göbeğinden Avrupa’yı esir almışlar Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
İletişim Başkanlığı’ndan ASELSAN’ın ABD’li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama
Bartın’da traktör uçuruma devrildi: 1 ölü Bartın'da traktör uçuruma devrildi: 1 ölü

11:51
8 yıllık ara sona erdi Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
8 yıllık ara sona erdi! Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
11:15
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
11:14
Oyuncu Ece İrtem’in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
10:15
Bir can kaybı daha Kentte bilanço ağırlaşıyor
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 12:24:43. #7.12#
SON DAKİKA: CryptoQuant: Borsalara kripto akışı oynaklık sinyali veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.