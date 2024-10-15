DeFi sektörüne sürpriz oyuncu: Trump projesine rekor talep

Kripto Para

Kripto para dünyası, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği yeni bir projeyle çalkalanıyor. World Liberty Financial adlı platform, 15 Ekim'de gerçekleşecek token satışı öncesinde 100 bin kişinin ilgi gösterdiğini iddia ediyor. Projenin arkasındaki isimler arasında Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. da yer alıyor. Bu gelişme, kripto para sektörünün politik ve finansal etkileşimini yeni bir boyuta taşıyor.

Ethereum Blockchain Ağında Yeni Bir DeFi Gücü Doğuyor

World Liberty Financial, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Platform, Ethereum (ETH) tabanlı WLFI tokenı ile kullanıcılara borç verme, likidite havuzları oluşturma ve stablecoin işlemleri gibi DeFi hizmetleri sunmayı hedefliyor.

Projenin operasyon başkanı Zak Folkman, 14 Ekim'de düzenlenen bir X etkinliğinde WLFI tokenının Ethereum tabanlı bir ERC-20 tokenı olacağını ve platformun yönetişim varlığı olarak işlev göreceğini belirtti. Folkman ayrıca WLFI tokenlarının yüzde 63'lük bir tahsisinin 15 Ekim'de beyaz listeye alınmış halka satılacağını, yüzde 17'sinin kullanıcı ödüllerine gideceğini ve yüzde 20'sinin ekibe ödeneceğini duyurdu.

Sızdırılan bir white paper'a göre WLFI tokenı dağıtımdan itibaren 12 ay boyunca devredilemez olacak ancak sahipleri tarafından yönetişim oylamalarına katılmak için hemen kullanılabilecek. Proje, token satışlarından 300 milyon dolar toplamayı planlıyor. Bu da World Liberty Financial'ın değerlemesini yaklaşık 1,5 milyar dolara çıkaracak.

Öte yandan, projenin ABD'de yalnızca akredite yatırımcılara açık olması dikkat çekiyor. Akredite yatırımcılar, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından kayıtlı olmayan menkul kıymetlere yatırım yapması onaylanan ve genellikle yılda 200.000 doların üzerinde kazanan veya 1 milyon doların üzerinde varlığa sahip olan yatırımcıları ifade ediyor.