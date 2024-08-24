Dev kripto para borsası kullanıcılara ödeme yapmaya başlayacağı tarihi açıkladı - Son Dakika
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Dev kripto para borsası kullanıcılara ödeme yapmaya başlayacağı tarihi açıkladı

Dev kripto para borsası kullanıcılara ödeme yapmaya başlayacağı tarihi açıkladı

WazirX, büyük bir siber saldırının ardından kullanıcıların rupi bakiyelerine erişimini aşamalı olarak yeniden sağlamaya başlayacak. WazirX yetkilileri rupi çekimlerine kademeli ve sınırlı olarak izin verileceğini belirtti.

24.08.2024 17:14
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Hindistan'ın önde gelen kripto para borsası WazirX, geçtiğimiz ay yaşanan büyük siber saldırının ardından faaliyetlerini kısmen yeniden başlatıyor. Kullanıcılar, Hint rupisi cinsinden varlıklarının üçte ikisine kadar olan kısmını aşamalı olarak çekebilecek. WazirX borsasında kripto para çekimleri hala mümkün değil ve toplam varlıkların yüzde 34'ü devam eden soruşturmalar nedeniyle bloke edilmiş durumda.

WazirX'ten Kademeli Çözüm Hamlesi

Hindistan'ın önde gelen kripto para platformlarından WazirX, geçtiğimiz ay yaşanan büyük siber saldırının ardından faaliyetlerini kısmen yeniden başlatma kararı aldı. Borsa yetkilileri, kullanıcıların Hint rupisi cinsinden varlıklarına sınırlı erişim sağlayabileceklerini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre müşteriler rupi bakiyelerinin üçte ikisine kadar olan kısmını aşamalı olarak çekebilecek. İlk aşama 26 Ağustos'ta başlayacak ve 8 Eylül'e kadar sürecek. Bu dönemde, çekilebilecek azami tutarın yarısına izin verilecek. Kalan miktar ise 9-22 Eylül tarihleri arasında kullanıma açılacak.

WazirX'in işletmecisi Zanmai Labs, rupi işlemlerinin siber saldırıdan etkilenmediğini belirtti. Bununla birlikte devam eden soruşturmalar nedeniyle, toplam varlıkların yüzde 34'lük kısmının şimdilik bloke edildiği açıklandı. Bu fonların ne zaman serbest kalacağına dair net bir bilgi verilmedi.

Öte yandan, kripto para çekimleri hala mümkün değil. Borsa yetkilileri, kullanıcılardan özür dileyerek, siber saldırı sonucu kaybedilen önemli miktardaki ERC-20 tokenlarını karşılayacak yeterli varlığa sahip olmadıklarını ifade etti.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz Temmuz ayında WazirX'e düzenlenen siber saldırı sonucunda 230 milyon dolar değerinde varlık çalınmıştı. Bu olay, Hindistan'ın kripto para sektöründe yaşanan en büyük güvenlik ihlallerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

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Son Dakika Kripto Para Dev kripto para borsası kullanıcılara ödeme yapmaya başlayacağı tarihi açıkladı - Son Dakika

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