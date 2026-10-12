Yemen ordusu 1732 operasyonda 900'den fazla Husi mensubunu etkisiz hale getirdi

Yemen ordusu, Husilere ait askeri mevzilere yönelik düzenlenen 1732 operasyonda 900'den fazla mensubun etkisiz hale getirildiğini ve 287'den fazla askeri aracın imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamada, "Yemen Şafağı" kapsamında ordu birliklerinin taarruz eksenlerindeki ilerleyişiyle eş zamanlı olarak 1732 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Nezili, savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), sahra topçusu ve roketatarlarla düzenlenen operasyonlarda Husilere ait tahkimatlar, komuta-kontrol merkezleri, gözetleme noktaları, mühimmat depoları ile derinliklerdeki yüksek değerli askeri hedeflerin vurulduğunu aktardı.

Bu saldırılar sayesinde Husilerin ateş kaynaklarının susturulduğunu vurgulayan Nezili, komuta-kontrol sistemlerinin sekteye uğratıldığını ve ikmal hatlarının kesildiğini ifade etti.

Nezili, 1732 hedefleme operasyonunda 900'den fazla mensubun etkisiz hale getirildiğinin ve 287'den fazla askeri aracın imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğinin altını çizdi.

Yemen güçlerinin milislerin savunma hatlarını yarmaya ve ilerleyişini sürdürmeye devam ettiğine işaret eden Nezili, harekatın plan dahilinde süreceğini kaydetti.

Operasyonların gerçekleştiği bölgelere ve zaman aralığına dair bilgi verilmedi.

Konuya ilişkin Husilerden de henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Uleymi, 5 Ekim'de devlet televizyonunda yayımlanan videosunda, Husilerin elindeki toprakların geri alınması ve devlet egemenliğinin ülkenin tamamında hakim kılınması için geniş kapsamlı askeri operasyonlar başlattıklarını ifade etmişti.

Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'nın ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından iç savaş başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'te Yemen hükümetine destek amacıyla ülkeye müdahale etti.

Temmuz ayında başlayan çatışma, Nisan 2022'de başlayan ateşkesin sağladığı görece sakinliğin ardından yaşanan en geniş çaplı çatışmalardan biri oldu.

Eylülde çatışmaların şiddeti artarken Husiler, Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde stratejik öneme sahip El-Maha (Moha) kenti dahil bazı önemli bölgelerin kontrolünü ele geçirdi ve Babulmendeb Boğazı'na bakan Meyyun Adası'na kadar ilerledi.