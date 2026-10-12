İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti - Son Dakika
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İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

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İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti
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Sudan'ın kuzeyinde, Mısır sınırına yakın bir altın madenine düzenlenen hava saldırısında 72 madenci hayatını kaybetti. Sudan merkezli insan hakları örgütü, saldırıyı Mısır Hava Kuvvetlerinin gerçekleştirdiğini iddia ederken Sudan Doktorlar Ağı da çok sayıda can kaybı olduğunu bildirdi. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken Mısır makamlarından henüz açıklama gelmedi.

Sudan'ın kuzeyinde, Mısır sınırına yakın bir altın madenine hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Sudan merkezli bir insan hakları örgütü, Mısır Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdüğü saldırıda 72 madencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sudan Doktorlar Ağı da bölgede çok sayıda kişinin öldüğünü doğrularken saldırının sorumluluğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MISIR-SUDAN SINIRINDA ALTIN MADENİ HEDEF ALINDI

Sudan'ın kuzeyinde, Mısır sınırında bulunan bir altın madenine hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Sudan merkezli insan hakları örgütü Acil Durum Avukatları, saldırının Mısır Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Örgüt, saldırı sonucunda 72 madencinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

SUDAN DOKTORLAR AĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sudan Doktorlar Ağı da bölgeye hava saldırısı düzenlendiğini ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ancak kuruluş, saldırıyı gerçekleştiren tarafa ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken operasyonda kullanıldığı öne sürülen savaş uçağının tipi hakkında da bilgi bulunmuyor.

MISIR'DAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Bazı kaynaklar, saldırının Mısır-Sudan sınırının Mısır tarafında gerçekleştiğini ve Mısırlı yetkililerin daha önce bölgenin tahliye edilmesi yönünde uyarıda bulunduğunu iddia etti.

Ancak bu bilgiler henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. Mısır Hava Kuvvetleri ve Mısır Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

ALTIN MADENLERİ ÇATIŞMANIN EKONOMİK BOYUTUNDA ÖNE ÇIKIYOR

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında devam eden çatışmalar, ülkedeki ekonomik faaliyetleri ve gelir kaynaklarını olumsuz etkiliyor.

Savaş nedeniyle altın, çatışan iki taraf açısından da başlıca nakit gelir kaynaklarından biri haline geldi.

Ülkede son dönemde sınırlı imkanlarla yürütülen madencilik faaliyetlerinin sayısında artış yaşanırken uzmanlar, çıkarılan altının önemli bir bölümünün kaçak yollarla Mısır'a sokulduğunu savunuyor.

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıMadencilikDünyaSudanMısırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ølmek øldurmek icin dogmuslar 0 0 Yanıtla
  • Abdullah Abdullah:
    Müslüman müslümanı katletsin ki Siyonistler rahat etsin. Emperyalistler silah satsın! Ahmak müslümanlar hem dünyalarını hem de ahiretlerini mahvetsin! 0 0 Yanıtla
  • Yorumsuz Yorumsuz:
    Kimin gücü kime yetiyorsa.. Mısır, İsraile ses çıkarmaz ama güçsüz Sudan'da onlarca insan öldürür. Şu ölen insanların sayılarında Avrupada başka bir canlı bile katledilse dünya ayağa kalkar..! 0 0 Yanıtla
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