Dijital euro için yapay zeka hazırlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijital euro için yapay zeka hazırlığı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dijital euro için yapay zeka hazırlığı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Merkez Bankası, dijital euro ödemelerinde yapay zekanın nasıl kullanılabileceğini araştırmak için şirketlere çağrı yaptı. Programda, kullanıcılar adına görev üstlenen yapay zeka ajanları ve küçük tutarlı ödemeler incelenecek. Çalışmalar 2027'de yürütülecek.

Bankanın 28 Eylül'de açtığı başvurular, dijital euro inovasyon platformunun yeni çalışma dönemini kapsıyor. Ödeme kuruluşları, finansal teknoloji şirketleri, işletmeler, kamu kurumları ve araştırma kuruluşları programa katılabilecek. Başvurular 9 Kasım'da Türkiye saatiyle 19.00'da sona erecek.

Dijital euro, euro bölgesindeki günlük ödemelerde nakdin yanında kullanılmak üzere hazırlanan dijital merkez bankası parası olarak tasarlanıyor. Yeni çağrı, bu paranın kullanıma sunulduğu veya yapay zeka sistemlerine ödeme yetkisi verildiği anlamına gelmiyor.

YAPAY ZEKA ÖDEMELERİNDE KULLANICI KONTROLÜ İNCELENECEK

Programın araştırma bölümünde, yapay zeka ajanlarının ödeme sistemleriyle ve birbirleriyle nasıl etkileşime girebileceği ele alınacak. Çok küçük tutarlı ödemeler ve ödeme uygulamalarına eklenebilecek yeni işlevler de değerlendirilecek.

Katılımcılardan, önerdikleri çözümlerde gizliliğin, kişisel verilerin ve kullanıcı kontrolünün nasıl korunacağını açıklamaları istenecek. Yapay zeka destekli ödemelerin dijital euronun kesinleşmiş bir özelliği olup olmayacağına ilişkin karar açıklanmadı.

Çalıştaylar, 2027'nin ilk iki çeyreğinde Avrupa Merkez Bankasının Frankfurt'taki merkezinde yapılacak. Ulaşım, fatura ödemeleri ve kamu hizmetlerinde dijital euro kullanımı da araştırılacak alanlar arasında bulunuyor.

ÖDEME UYGULAMALARI İÇİN PROTOTİPLER GELİŞTİRİLECEK

Programın ayrı bir bölümünde ise şirketler somut ödeme özellikleri geliştirecek. Ocak-Haziran 2027 döneminde elektronik makbuzlar, birden fazla kişinin katıldığı ödemeler, koşula bağlı işlemler ve uygulamalara eklenebilecek hizmetler denenecek.

Örneğin bir alışverişin makbuzu, ödeme uygulamasında ilgili işlemin yanında gösterilebilecek. Birden fazla kişi aynı ödemeye katkıda bulunabilecek veya tek ödeme farklı alıcılara dağıtılabilecek.

Koşula bağlı ödemelerde ise önceden belirlenen şartlar gerçekleştiğinde işlem otomatik olarak yapılacak. Avrupa Merkez Bankası, bunun paranın yalnızca belirli ürünlerde, yerlerde veya tarihlerde kullanılmasına izin veren kısıtlamalardan farklı olduğunu vurguluyor.

Yeni çalışmalar, 2027'nin ikinci yarısında başlaması planlanan 12 aylık dijital euro pilotundan ayrı yürütülecek. Söz konusu pilot için Deutsche Bank, Revolut ve Stripe'ın da aralarında bulunduğu 36 banka ve ödeme kuruluşu seçildi.

Dijital euronun çıkarılmasına ilişkin nihai karar, ilgili Avrupa Birliği mevzuatı kabul edildikten sonra verilecek. Araştırma ve test takvimi, halka sunulacağı tarih olarak belirlenmiş bulunmuyor.

Kripto ParaYapay ZekaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Irak’ta 12 yıllık dönem sona erdi ABD askerleri çekiliyor Irak'ta 12 yıllık dönem sona erdi! ABD askerleri çekiliyor
Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
İşte futbol bu 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı İşte futbol bu! 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Altın güne hareketli başladı Piyasalar bu veriyi bekliyor Altın güne hareketli başladı! Piyasalar bu veriyi bekliyor
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
Türkiye’nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti
Bir rezil görüntü daha Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
11:38
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları Savcılara yeni yetki gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları! Savcılara yeni yetki gündemde
11:28
UEFA’dan Fatih Terim’e görev
UEFA'dan Fatih Terim'e görev
11:09
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
10:53
İsrail’de uçak kaçırılma alarmı balon çıktı Pilotlar kokpitte kavga etmiş
İsrail'de uçak kaçırılma alarmı balon çıktı! Pilotlar kokpitte kavga etmiş
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
10:38
Montella’nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda
Montella'nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 12:47:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Dijital euro için yapay zeka hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei