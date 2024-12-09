El Salvador Bitcoin yasasını değiştiriyor

Kripto Para

Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador'un bu politikası, IMF'nin sürekli eleştirilerine hedef olmuştu. Devlet Başkanı Nayib Bukele yönetiminin Bitcoin konusundaki tutumu, ülkenin uluslararası finansman kaynaklarına erişimini sınırlandırmıştı.

IMF Baskısı El Salvador'un Bitcoin Politikasını Yumuşatıyor

El Salvador'un Bitcoin politikasındaki son değişiklik, sadece IMF ile ilişkilerle kalmayıp diğer uluslararası finans kuruluşlarıyla olan bağları da etkileyecek. Dünya Bankası ve Inter-American Development Bank'ın her birinden 1 milyar dolar olmak üzere toplam 2 milyar dolarlık ek finansman sağlanması gündemde yer alıyor.

Önümüzdeki iki veya üç hafta içinde tamamlanması beklenen anlaşma, El Salvador'un ekonomik geleceği için kritik önem taşıyor. IMF ile varılacak mutabakat, ülkenin uluslararası finans sistemine entegrasyonunu güçlendirecek.

Bitcoin'in yasal para birimi olarak kabul edilmesinden bu yana geçen süreçte, IMF yetkilileri El Salvador hükümetini finansal istikrar riskleri konusunda defalarca uyarmıştı. Yeni düzenlemeyle Bitcoin kullanımı gönüllülük esasına dayandırılacak ve bu değişiklik, uluslararası finansman kaynaklarına erişimin önünü açacak.