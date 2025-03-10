El Salvador IMF şartlarına rağmen Bitcoin alımlarına devam ediyor - Son Dakika
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El Salvador IMF şartlarına rağmen Bitcoin alımlarına devam ediyor

El Salvador IMF şartlarına rağmen Bitcoin alımlarına devam ediyor

El Salvador, IMF ile yapılan 1,4 milyar dolarlık kredi anlaşmasına ve kamu sektörünün Bitcoin faaliyetlerini kısıtlama taahhüdüne rağmen 6 BTC daha satın aldı. Ülkenin toplam Bitcoin varlığı 6.111,18 BTC'ye ulaşarak yaklaşık 504 milyon dolar değerine yükseldi. Başkan Bukele, Bitcoin alımlarının dış baskılara rağmen durmayacağını açıkça belirtti.

10.03.2025 12:25
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Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşmada Bitcoin faaliyetlerini azaltma sözü veren El Salvador, bu taahhüdünü tam olarak yerine getirmek yerine stratejik rezervini büyütmeye devam ediyor. 3 Mart'ta IMF'nin yayınladığı yeni belgede hükümetin Bitcoin ilişkili ekonomik faaliyetlerinin sınırlandırılacağı belirtilirken, Orta Amerika ülkesi yatırım stratejisinden vazgeçmiyor.

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El Salvador, pazar günü Bitcoin (BTC) portföyüne 6 BTC daha ekledi. Bu alımla birlikte ülkenin toplam Bitcoin varlığı 6.111,18 BTC'ye ulaştı. Mevcut piyasa fiyatlarıyla bu miktar yaklaşık 504 milyon dolar değerinde bulunuyor.

Ülkenin Bitcoin Ofisi'nin verilerine göre El Salvador'un Bitcoin portföyü 9 Şubat'ta 6.072 BTC iken, son alımla birlikte ciddi bir artış gösterdi.

El Salvador, aralık ayında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 1,4 milyar dolarlık bir kredi anlaşması imzaladı. Toplam finansman paketinin 3,5 milyar doları aşması bekleniyor. Anlaşmanın şartları arasında El Salvador'un Bitcoin faaliyetlerini azaltması da yer alıyor.

Ocak ayında ülkenin Yasama Meclisi, IMF anlaşmasının gerekliliklerine uymak için bir yasa tasarısını onayladı. IMF, 3 Mart'ta yayınladığı belgede hükümetin Bitcoin ile ilgili ekonomik etkinliklerinin sınırlandırılacağını açıkladı.

IMF Başkan Yardımcısı Nigel Clarke, "İleriye dönük olarak, program taahhütleri hükümetin Bitcoin ile ilgili ekonomik faaliyetlere katılımını ve hükümetin Bitcoin işlemlerini ve alımlarını sınırlayacaktır." ifadesini kullandı.

Tüm bu gelişmelere karşın El Salvador Başkanı Nayib Bukele, ülkesinin Bitcoin stratejisinden vazgeçmeyeceğini vurguladı. El Salvador, her gün 1 BTC almaya devam edeceğini belirtti.

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Son Dakika Kripto Para El Salvador IMF şartlarına rağmen Bitcoin alımlarına devam ediyor - Son Dakika

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