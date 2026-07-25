Elon Musk\'tan yapay zekanın geleceğine dair çarpıcı açıklama

Bir söyleşide konuşan Musk, yapay zeka gelişiminin hızlı temposu nedeniyle, yapay zeka çok daha zeki hale geldiğinde insanların kontrolü koruyabildiğini hayal etmenin güçleştiğini söyledi. Musk'a göre yapay zeka yakında "insan olmak" dışında hemen hemen her görevi insanlardan daha iyi yapabilir. Yöneticiye göre mevcut ilerleme büyük küresel kesintiler olmadan sürerse dünya, yapay zeka ve robotların üretkenliği çarpıcı biçimde artırdığı, mal ve hizmetleri yaygın biçimde erişilebilir kıldığı bir "olağanüstü bolluk çağına" girebilir.

Musk bunun "saçma gelebileceğini" belirtti ve insanların 2036'da geriye baktığında bu öngörünün gerçekleştiğini görebileceğini ekledi.

MUSK KONTROLÜN DAHA ZEKİ TARAFA KAYACAĞINI SÖYLÜYOR

Musk, 10 yıl içinde insanların hâlâ kontrolde olup olmayacağı sorulduğunda bu sonucun olası olmadığını söyledi. Musk insanlarla gelişmiş yapay zeka arasındaki ilişki, insanlar ile şempanzeler arasındaki ilişkiye benzeyecek. Musk, zeka farkı yeterince büyüdüğünde kontrolün doğal olarak daha zeki tarafa kaydığını savundu. Bu görüşe rağmen Musk daha iyimser bir bakış benimsediğini, toplumun yapay zekanın faydalarını en üst düzeye çıkarırken olası riskleri azaltmaya odaklanması gerektiğini söyledi.

Musk, yapay zeka ve robotların hâlâ risk taşıdığını, felaketle sonuçlanma ihtimalinin "sıfır olmadığını" kabul etti. Yöneticiye göre yine de yapay zeka gelişimini durdurmak artık gerçekçi görünmüyor, çünkü sektördeki rekabet yeniliği hızlandırmayı sürdürüyor. Musk, Google'ın yapay zeka üstünlüğüne karşı bir denge unsuru olarak OpenAI'yi kurma yönündeki erken çabasının bile, sonradan ortaya çıkan Anthropic ile birlikte sektör genelindeki gelişimi hızlandırmaya katkıda bulunduğunu belirtti. Musk, "Tüm yollar yapay zekanın hızlanmasına çıkıyor" diyerek insanlığın ilerlemeyi tümüyle durdurmaya çalışmak yerine kötü sonuçları en aza indirmeye çalışması gerektiğini ekledi.

MUSK ACİL BİR GÜVENLİK KOORDİNASYONU ÇAĞRISI YAPTI

Musk, önde gelen yapay zeka şirketlerine ortaya çıkan güvenlik kaygılarını görüşmek için haftada bir ya da iki haftada bir düzenli toplantılar yapma çağrısında bulundu. Yalnızca hükümet denetimine güvenmek yerine, rakip yapay zeka geliştiricilerinin piyasaya sürülmeden önce birbirlerinin en gelişmiş modellerini incelemesine imkân tanınmasını önerdi. Musk'a göre rakipler, tehlikeli yetenekleri belirleyecek teknik uzmanlığa ve teşvike sahip bulunuyor. Yöneticiye göre rakipler bir şirketin gidermediği ciddi kaygılar dile getirirse hükümetler o zaman düzenleyici adımlarla devreye girebilir. Musk, yapay zeka sıçramalarının hızı göz önüne alındığında bu koordinasyonun resmi düzenleme çerçevelerini aylarca beklemek yerine hemen başlaması gerektiğini vurguladı.