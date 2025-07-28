Eski BlackRock yöneticisinin şirketi Ethereum stratejisini güçlendiriyor

Lookonchain'in Arkham verilerine dayandırdığı raporlar, pazar akşamı gerçekleşen büyük çaplı Ethereum hareketini ortaya koydu. SharpLink Gaming'in gerçekleştirdiği bu işlem, şirketin SBET altındaki hisse performansına da yansıyor. Özellikle eski BlackRock yöneticisi Joseph Chalom'un eş-CEO olarak katılmasının ardından yapılan bu hamle, kurumsal kripto yatırımlarında yeni bir dönemin işaretlerini veriyor.

SharpLink Gaming 295 Milyon Dolarlık Ethereum Yatırımı Gerçekleştirdi

Joseph Lubin'in desteklediği SharpLink Gaming, Ethereum kurucu ortağının vizyonunu hayata geçiren en önemli kurumsal yatırımcılardan biri haline geldi. Şirketin son alımı, kripto para piyasasında kurumsal güvenin artışının güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Zincir üstü analitik sağlayıcısı Lookonchain'in raporuna göre SharpLink Gaming pazar akşam saatlerinde yaklaşık 295 milyon dolar değerinde 77.210 ETH satın aldı. Bu işlem, şirketin toplam Ethereum varlığını 438.017 ETH'ye çıkararak kripto hazine stratejisinin kararlılığını ortaya koydu.

Şirketin hisse senedi performansı dikkat çekici bir seyir izliyor. SBET hissesi cuma günü yüzde 5,7 düşüş gösterse de son bir ayda yüzde 113,9 ve yılbaşından bu yana yüzde 186,3 artış kaydetti. Bu veriler, yatırımcıların şirketin kripto stratejisine olan güvenini yansıtıyor.

Eski BlackRock yöneticisi Joseph Chalom'un geçen hafta eş-CEO olarak şirkete katılması, SharpLink'in kurumsal kimliğini güçlendiren önemli bir gelişme oldu. Ethereum kurucu ortağı ve SharpLink başkanı Joseph Lubin, Chalom'un kararını şirketin ETH hazine stratejisinin "güçlü bir doğrulaması" olarak nitelendirdi.

Ethereum fiyatının son 24 saatte yüzde 0,90 yükselerek 3.854 dolar seviyesine çıkması, kurumsal yatırımcıların zamanlamasının isabetli olduğunu gösteriyor. SharpLink Gaming'in agresif biriktirme yaklaşımı, Ethereum ekosistemindeki uzun vadeli büyüme potansiyeline olan inancını yansıtıyor.