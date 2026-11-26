Austin'deki Teksas Üniversitesi'nden bilgisayar bilimci Scott Aaronson, yapay zeka laboratuvarlarının şifrelemeyi kırabilecek buluşları henüz kamuoyuyla paylaşmadığını öne sürdü. Eski OpenAI araştırmacısı Aaronson'a göre söylentilerden biri, RSA şifrelemesinin dayandığı büyük sayıları çarpanlarına ayırma problemine hızlı bir çözüm bulunduğu yönünde.

Aaronson 25 Kasım'daki blog yazısında "Birden çok güvenilir kaynaktan aldığım bilgiyle, yapay zeka laboratuvarlarının bu alanda bir ya da birden fazla bomba üzerinde oturduğundan neredeyse eminim." ifadelerini kullandı. Aaronson ayrıntıları görmediğini ve laboratuvarlardan doğrudan teyit almadığını da belirtti.

Ne OpenAI ne de Anthropic iddialara yanıt verdi. Yapay zeka yorumcusu Andrew Curran ise söylentinin iki şirket için yaklaşık 10 gündür dolaştığını söyledi. Tartışma, iki şirketin matematikte onlarca yıldır çözülemeyen problemlere art arda kanıt yayımlamasının ardından alevlendi.

BİTCOİN İÇİN ASIL RİSK ELİPTİK EĞRİ

Bitcoin (BTC) işlemleri RSA yerine eliptik eğri imzalarıyla doğruluyor. Bu nedenle sıradan bilgisayarlarda çalışan hızlı bir çarpanlara ayırma yöntemi RSA'yı zayıflatsa bile Bitcoin'i doğrudan tehlikeye atmıyor. Aaronson da Bitcoin'in kullandığı imza sisteminin kırılıp kırılmadığına dair yorum yapmadı.

Asıl tehdit, eliptik eğri şifrelemesine karşı etkili bir saldırı olur. Böyle bir saldırı, zincir üstünde görünen açık anahtarlardan özel anahtarların bulunmasını ve cüzdanlardan sahibinin izni olmadan işlem yapılmasını sağlayabilir.

Zincir üstü verilere göre yaklaşık 7,12 milyon Bitcoin, yani arzın yüzde 35,4'ü açık anahtarı görünen adreslerde bulunuyor. Kuantum bilgisayarlara dayalı saldırıların aksine yapay zekanın bulacağı verimli bir algoritma bugünkü bilgisayarlarda da çalışabilir.

Kripto cüzdan üreticisi Ledger'ın görevi bırakan teknoloji direktörü Charles Guillemet, üç gelişmeye dair söylentiler duyduğunu söyledi. Söylentiler hızlı çarpanlara ayırma, eliptik eğri şifrelemesinin kırılması ve Ring-LWE adlı sistemdeki bir açıkla ilgili. Guillemet hiçbirinin tamamen kırıldığını düşünmüyor, bazılarının beklenenden zayıf olabileceğini belirtiyor.

ZCASH 300 MİLYON DOLARLIK ZEC'İ TAŞIYOR

Endişe kripto dünyasında somut adımlara da dönüştü. Gizlilik odaklı kripto para Zcash'in (ZEC) kurucu ortağı Sean Bowe ile geliştirici Dev Ojha'nın ekibi Zakura, kullanıcılardan eski gizlilik sistemi Sapling'deki yaklaşık 400 bin ZEC'i yeni sistem Ironwood'a taşımalarını istedi.

Bu miktar yaklaşık 300 milyon dolar ediyor. Ekip, yapay zeka destekli matematik buluşlarının Sapling'i koruyan yöntemi zayıflatabileceğinden endişe ediyor. Ironwood ise bu yöntemi kullanmıyor ve özel ZEC'in yüzde 85'ini tutuyor.

Öneriye göre bir ağ güncellemesiyle Sapling'e yeni giriş durdurulacak ve saldırı işareti görülürse havuz dondurulacak. Güncellemenin tarihi henüz açıklanmadı ve Sapling'e karşı çalışan bir saldırı da gösterilmedi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3,6 değer kazanan Bitcoin 60 bin 800 dolardan işlem görüyor.