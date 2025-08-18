Ethereum Bitcoin'i geride bırakarak yatırım lideri oldu - Son Dakika
Kripto Para

Ethereum Bitcoin'i geride bırakarak yatırım lideri oldu

18.08.2025 18:06
Ethereum yatırım ürünleri geçen hafta 2,87 milyar dolarlık rekor net giriş kaydederek toplam kripto yatırım girişlerinin yüzde 77'sini oluşturdu. BlackRock'un iShares Ethereum Trust ETF'si bu akının öncülüğünü yaparak sektörde üstün pozisyon sergiledi. Bitcoin fonları 552 milyon dolar giriş alırken kripto varlık yönetimi 244 milyar dolara ulaştı.

Kripto para yatırım araçları piyasasında Ethereum'un hakimiyeti giderek artıyor. CoinShares verilerine göre, ETH odaklı fonların yılbaşından bu yana topladığı 11 milyar dolar, yönetim altındaki varlıkların yüzde 29'una denk geliyor ve bu oran Bitcoin'in yüzde 11,6'lık oranını çok geride bırakıyor.

Kurumsal Yatırımcılar Ethereum Yönelimlerini Hızlandırdı

Küresel kripto ETF'leri geçen hafta 3,75 milyar dolarlık net girişle kayıttaki dördüncü en büyük haftalık toplamı kaydetti. Bu gelişme, paranın neredeyse tamamının ABD araçlarına ve büyük bölümünün Ethereum'u hedefleyerek geldiğini gösteriyor.

Araştırma kurumunun Başkanı James Butterfill'e göre, yükselen fiyatlar ve yeni tahsisler arasında toplam yönetim altındaki varlıklar 13 Ağustos'ta 244 milyar dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Bu tutar, kripto varlık yönetim sektörünün ne kadar hızlı büyüdüğünü yansıtıyor.

Ethereum ürünlerinin geçen haftanın akışlarında üstün olması, yılbaşından bu yana ETH girişlerini rekor 11 milyar dolara çıkardı. Oransal bazda, yılbaşından bu yana ETH girişleri şimdi yönetim altındaki varlıkların yüzde 29'una eşit olarak Bitcoin'in yüzde 11,6'sını çok geride bırakıyor.

Bitcoin ürünleri 552 milyon dolarlık net girişi kaydetti, bu Ethereum'in hızının bir kısmı ama yine de pozitif. Altcoinlar arasında, Solana fonları 176,5 milyon dolar ve XRP ürünleri 125,9 milyon dolar alırken, Litecoin ve Ton sırasıyla yaklaşık 0,4 milyon dolar ve 1 milyon dolarlık küçük çıkışlar yaşadı.

Para hareketleri bölge ve fonlara göre olağandışı şekilde yoğunlaştı. Yaklaşık yüzde 99'u veya 3,73 milyar doları Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi ve CoinShares'in yazdığına göre "neredeyse tamamı" tek bir sağlayıcı ve tek bir ürüne yani BlackRock ve iShares Ethereum Trust ETF'sine odaklandı.

