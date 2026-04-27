Ethereum devi BitMine'dan 101.901 ETH alımı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ethereum devi BitMine'dan 101.901 ETH alımı

27.04.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BitMine geçen hafta 101.901 Ethereum daha alarak toplam ETH varlığını 5,078 milyon tokena taşıdı. ETH başına 2.369 dolardan gerçekleşen alım yaklaşık 241,4 milyon dolar tutarında ve Aralık 2025'ten bu yana en yüksek haftalık alım hızına karşılık geliyor. Tom Lee'nin desteğiyle kurulan şirket, bu adımla dünyanın en büyük halka açık Ether hazinesi şirketi konumunu pekiştiriyor.

Şirketin 5,078 milyon ETH'lik portföyü Ethereum'un toplam arzının yüzde 4,21'ini oluşturuyor. Toplam kripto ve nakit varlığı 13,3 milyar dolara ulaşan BitMine'ın portföyüne 940 milyon dolar nakit, 200 Bitcoin ve şirketin "yüksek potansiyelli" olarak nitelendirdiği hisse senetleri de dahil.

Portföyün 3,7 milyon ETH'si, şirketin belirttiği 2.369 dolar fiyatıyla yaklaşık 8,8 milyar dolar değerinde ve şu an stake edilmiş durumda. BitMine, yıllık staking gelirini yaklaşık 264 milyon dolar olarak açıkladı. Şirketin kendi doğrulayıcı platformu MAVAN aracılığıyla tüm ETH varlığının stake edilmesi halinde bu rakamın yaklaşık 363 milyon dolara çıkabileceği belirtildi.

NİSAN BOYUNCA HIZLANAN ALIM SERİSİ VE ETHEREUM FOUNDATION SATIŞI

BitMine'ın birikimli alım stratejisi nisan ayı boyunca hız kazandı. Şirket daha önce 101.627 ETH'lik bir alım daha gerçekleştirmiş, bu alımın ardından yönetim Ether staking oranının rezervin yüzde 70'ini geçtiğini açıklamıştı. Süreçte dikkat çekici bir gelişme de yaşandı: Ethereum Foundation, yaklaşık 24 milyon dolarlık ETH'yi doğrudan BitMine'a sattı.

Bu alım serisi BitMine'ı kripto madenciliği şirketinden listelenmiş bir Ether birikim aracına dönüştürdü. CEO Tom Lee en son açıklamasında ETH'yi İran çatışmasının ardından öne çıkan "savaş dönemi değer saklama aracı" olarak nitelendirerek son haftalarda sık başvurduğu bir teze yeniden dikkat çekti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 18:06:59. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.