Ethereum devi BitMine\'dan 101.901 ETH alımı

Şirketin 5,078 milyon ETH'lik portföyü Ethereum'un toplam arzının yüzde 4,21'ini oluşturuyor. Toplam kripto ve nakit varlığı 13,3 milyar dolara ulaşan BitMine'ın portföyüne 940 milyon dolar nakit, 200 Bitcoin ve şirketin "yüksek potansiyelli" olarak nitelendirdiği hisse senetleri de dahil.

Portföyün 3,7 milyon ETH'si, şirketin belirttiği 2.369 dolar fiyatıyla yaklaşık 8,8 milyar dolar değerinde ve şu an stake edilmiş durumda. BitMine, yıllık staking gelirini yaklaşık 264 milyon dolar olarak açıkladı. Şirketin kendi doğrulayıcı platformu MAVAN aracılığıyla tüm ETH varlığının stake edilmesi halinde bu rakamın yaklaşık 363 milyon dolara çıkabileceği belirtildi.

NİSAN BOYUNCA HIZLANAN ALIM SERİSİ VE ETHEREUM FOUNDATION SATIŞI

BitMine'ın birikimli alım stratejisi nisan ayı boyunca hız kazandı. Şirket daha önce 101.627 ETH'lik bir alım daha gerçekleştirmiş, bu alımın ardından yönetim Ether staking oranının rezervin yüzde 70'ini geçtiğini açıklamıştı. Süreçte dikkat çekici bir gelişme de yaşandı: Ethereum Foundation, yaklaşık 24 milyon dolarlık ETH'yi doğrudan BitMine'a sattı.

Bu alım serisi BitMine'ı kripto madenciliği şirketinden listelenmiş bir Ether birikim aracına dönüştürdü. CEO Tom Lee en son açıklamasında ETH'yi İran çatışmasının ardından öne çıkan "savaş dönemi değer saklama aracı" olarak nitelendirerek son haftalarda sık başvurduğu bir teze yeniden dikkat çekti.