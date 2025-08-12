Ethereum ETF\'lerine günlük 1 milyar dolar rekor giriş

Temmuz 2024'teki lansmanından bu yana Ethereum ETF'leri sürekli büyüme gösterirken, yaşanan 1,02 milyar dolarlık net giriş sektör için dönüm noktası oldu. LVRG Research uzmanları, yatırımcıların Ethereum'u artık sadece bir kripto para değil, merkeziyetsiz finans ve web3 ekosisteminin temel taşı olarak gördüğünü belirtiyor.

Mayıs Ayından Bu Yana Ethereum ETF Akışı Durmak Bilmiyor

SoSoValue verilerine göre, dokuz ether ETF'si geçen gün 1,02 milyar dolar değerinde fon çekti. BlackRock'ın ETHA fonu 639,8 milyon dolar net girişle öncülük ederken, Fidelity'nin FETH fonu 277 milyon dolar değerinde pozitif akış kaydetti.

Bu performans, FETH fonunun bugüne kadarki en büyük girişlerini işaret ediyor. Grayscale'in Mini Ether Trust'ı 66,57 milyon dolar net giriş bildirirken, ETHE'si 13 milyon dolar topladı.

Mayıs ayından bu yana, spot ether ETF'leri 8 milyar doların üzerinde net girişe sahip oldu. Salı günkü girişlerle birlikte, ETH ETF'lerine kümülatif toplam net girişler 10 milyar doları aşarak 10,83 milyar dolara ulaştı.

Kronos Research CIO'su Vincent Liu, girişlerdeki artışın "amansız düzenleyici rüzgarlar ve rekor kıran TradFi hazine tahsisleri" tarafından desteklendiğini söyledi. Bu gelişmelerin derin likidite havuzları oluşturarak Ethereum'u "ana akım kripto benimsenmesinin köşe taşı" olarak pekiştirdiğini belirtti.

Bu arada, spot Bitcoin ETF'leri Salı günü nispeten mütevazı miktarda giriş gördü ve toplamda 178,15 milyon dolar elde edildi. Ether'in kendisi de fiyatta önemli ölçüde değer kazandı ve geçen ay boyunca yüzde 45 tırmandı.