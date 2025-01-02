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Ethereum ETF'lerine kurumsal ilgi artıyor

Ethereum ETF\'lerine kurumsal ilgi artıyor

Ethereum (ETH) ETF'leri, Bitcoin (BTC) ETF'lerinin gölgesinde kalmasına rağmen önemli bir ilerleme kaydetti. Kasım ve aralık aylarında sekiz hafta üst üste net giriş alan ETH ETF'leri, yapay zeka destekli sistemlerin Ethereum Blockchain ağını tercih etmesiyle birlikte 2025'te daha da güçlü bir konuma gelebilir.

02.01.2025 11:20
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Ethereum borsada işlem gören fonları (ETF), aralık ayında toplam 2,6 milyar doların üzerinde net giriş kaydetti. BlackRock'ın iShares Ethereum Trust (ETHA) fonu 3,5 milyar dolar net girişle liderlik yaptı. Bu performans, kurumsal yatırımcıların Ethereum'a olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Ethereum ETF Pazarında Grayscale Kan Kaybederken BlackRock Liderliğe Yükseldi

Farside Investors verilerine göre ETH ETF'leri 2024'ün son ayında önemli bir ivme kazandı. CoinShares verileri, bu fonların Kasım ayının son haftasında rekor seviyede 2,2 milyar dolar net giriş sağladığını ortaya koyuyor.

Kurumsal yatırım alanında BlackRock'ın ETHA fonu 3,5 milyar dolar net girişle öne çıktı. Fidelity Ethereum Fund (FETH) 1,5 milyar dolar net girişle ikinci sırada yer aldı.

Grayscale Ethereum Trust (ETHE) ise 3,6 milyar dolarlık net çıkışla mücadele ediyor. Varlık yöneticisi, yüzde 1,5'lik yönetim ücretini düşürmek için Temmuz ayında Grayscale Ethereum Mini Trust'ı piyasaya sürdü.

ETH'nin spot ve türev piyasalardaki performansı, Bitcoin'i geride bıraktı. Bitwise'ın araştırma başkanı Matt Hougan, yapay zeka ürünlerinin Ethereum ve Base ağlarını tercih etmesinin, ETH'nin değerini artırabileceğini belirtti.

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