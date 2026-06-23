Ethereum Foundation 54 kişiyle yollarını ayırdı

Kuruluş, değişiklikleri salı günü resmi blogunda duyurdu. Açıklamaya göre yeni yapı, kuruluşa "önümüzdeki kritik görevleri yürütmek için gereken yapıyı, faaliyetleri ve insanları" kazandırıyor. Yeniden yapılanma, kuruluşun Görev ve Hazine Yönetimi Politikası'nı hayata geçirmesiyle sonuçlandı.

Ayrılan çalışanlar, kuruluşta çalıştıkları her yıl için bir maaş veya bulundukları ülkede yasal olarak belirlenen tutardan yüksek olanı kıdem tazminatı olarak alacak. Bu paket, önceki aylarda ayrılanlara sunulan paketle aynı koşulları taşıyor. Kuruluş ayrıca ekosisteme yerleştirme desteği ve bireysel geçiş masrafları için küçük bir hibe sağlayacağını belirtti. Ayrılanların çoğunun kuruluş dışından Ethereum ekosistemine katkı vermeyi sürdürmesi bekleniyor.

Karar, kurumsal benimsemeye odaklanan yeni bir Ethereum araştırma ve geliştirme oluşumu olan Ethlabs'ın kurulmasından yalnızca bir gün sonra geldi. Aynı dönemde aralarında iki eş icra direktörü ve Protokol Kümesi'nin üç eş liderinin de bulunduğu birçok yönetici istifa etti. Kuruluş daha önce, çalışmalarını sansüre dirençli, açık kaynaklı, özel ve güvenli teknolojilere yönelteceğini açıklamıştı.

ETHEREUM FOUNDATION BEŞ KÜMEYE AYRILDI

Yeni yapı, kuruluşu protokol, erişim, kullanıcı, topluluk ve kurumsal katmanlar olmak üzere beş alana odaklı kümeye ayırıyor. Bunlara ek olarak özel bir operasyon kümesi ve liderliği doğrudan destekleyen bir yönetim kümesi bulunuyor. Her küme, işlevine göre tasarlanmış kendi iç yapısını ve hesap verebilirlik çerçevesini taşıyor.

Merkezde yer alan protokol kümesi, Ethereum'un temel protokolünü ele geçirilmeye ve sansüre karşı güçlendirmek ve ölçeklendirmekle görevlendirildi. Bu küme ayrıca kuantum sonrası güvenlik, zkEVM geliştirme ve Layer 1 gizliliği gibi uzun vadeli çalışmaları yürütüyor. Erişim katmanı kümesi ise kullanıcıların doğrulanamayan aracılara bağlı kalmadan zinciri okuyabilmesine ve işlem yapabilmesine odaklanıyor.

18 AYLIK DÖNÜŞÜM SÜRECİ TAMAMLANDI

Yeniden yapılanma, son 18 ayda kuruluşun liderliğini ve ekip yapısını değiştiren bir dönüşümün resmi sonu oldu. Vitalik Buterin, Ocak 2025'te kapsamlı liderlik değişiklikleri duyurmuş ve ardından Hsiao-Wei Wang ile Tomasz Stanczak eş icra direktörlüğüne atanmıştı. İkili de o günden bu yana görevden ayrıldı. Stanczak şubatta, Wang ise bu ayın başında çekildi. Aynı süreçte aralarında Josh Stark, protokol ekip liderleri Tim Beiko ve Barnabe Monnot ile araştırmacılar Carl Beek ve Julian Ma'nın bulunduğu birçok kıdemli isim de kuruluştan ayrıldı.

Eski araştırmacılar şimdiden kuruluş dışında örgütlenmeye başladı. Joe Lubin, Bitmine ve SharpLink'in desteklediği, Ethereum'un kurumsal büyüme aşamasına odaklanan kâr amacı gütmeyen Ethlabs son günlerde kuruldu ve ayrılan araştırmacı grubuyla bağları bulunuyor. Kuruluş, her kümenin nasıl işleyeceğini ve ekosistemin yeni yapıya nasıl katılabileceğini önümüzdeki haftalarda paylaşacağını belirtti.